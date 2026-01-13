Denuncian negocio redondo para facilitar trámites en el sistema digital de la Nueva EPS: ¿de qué trata?

La crisis que atraviesan los usuarios de la Nueva EPS se profundizó tras la suspensión en la entrega de medicamentos por parte de varios gestores farmacéuticos.

Desde hace cerca de 13 días, pacientes de distintas regiones del país permanecen sin sus tratamientos, enfrentando barreras administrativas y la falta de respuestas claras por parte de la entidad, intervenida por el Gobierno Nacional.

En este escenario, la veeduría de usuarios denunció que, además del desabastecimiento, ahora estaría surgiendo un negocio alrededor de la necesidad de los afiliados.

¿Qué está pasando con los usuarios de la Nueva EPS?

La veedora de la Nueva EPS, Esperanza Arias, calificó la situación como “muy triste” y aseguró que los usuarios están viviendo un escenario de abandono.

Explicó que la problemática comenzó luego de que se enviara la carta de culminación de contratos a gestores farmacéuticos, debido a que no se les estaba pagando.

Posteriormente, se abrió una convocatoria y se nombraron nuevos proveedores, bajo la premisa que desde el 1 de enero el proceso de entrega de medicamentos estaría normalizado. Sin embargo, afirmó que esa expectativa no se cumplió:

Eso no ha sido así, eso ha sido un engaño, una tristeza.

Fue lo que dijo al indicar que la plataforma habilitada después de varios días terminó convirtiéndose en una nueva barrera de acceso.

Sistema digital de la Nueva EPS estaría afectando el acceso a medicamentos

Según mencionó, no todos los usuarios pueden ingresar al sistema digital y quienes lo logran deben enfrentar múltiples dificultades.

Incluso así, la respuesta que reciben es que deberán esperar cerca de dos semanas para que el prestador defina si les entregan o no el medicamento.

Mientras tanto, los pacientes continúan sin tratamiento. Ella advirtió que las personas con enfermedades de alto costo, como enfermedad huérfana, cáncer, VIH y otras patologías, permanecen sin medicamentos, lo que ha generado un deterioro en su salud.

Según su testimonio, algunos pacientes han terminado en unidades de cuidados intensivos y, en los casos más graves, se han presentado muertes.

La situación se agrava en regiones como la zona norte y el Caribe, donde desde el 20 de diciembre el gestor Eticos Serrano suspendió la entrega de medicamentos por la misma causa.

A la fecha, según la veeduría, no se ha designado un nuevo proveedor, dejando a los usuarios completamente desprotegidos.

Denuncian negocio redondo para facilitar trámites en el sistema digital de la Nueva EPS

En medio de este panorama, la veedora denunció la aparición de un negocio que, según indicó, se está aprovechando de la necesidad de los usuarios.

Ella relató que en Girardot, frente a una sede de la Nueva EPS, funciona un local de Internet que ofrece tramitar el formulario digital a cambio de 10.000 pesos.

Cobra $10.000 por tramitarle el formulario no más, es decir, sin medicamento ni nada.

De acuerdo con su denuncia, este tipo de cobros también estaría siendo promovido mediante avisos y números telefónicos que circulan para que los usuarios se comuniquen.

Asimismo, dijo que esta situación es consecuencia directa de las barreras de acceso impuestas por la Nueva EPS y afecta especialmente a los adultos mayores, quienes conforman la mayor parte de los afiliados de esta entidad y tienen mayores dificultades para realizar trámites digitales.

La veedora fue enfática en señalar que no se justifica que los usuarios estén pagando por un servicio de salud y, aun así, no reciban atención con dignidad, calidad y oportunidad.

No se justifica que nosotros estemos pagando un servicio de salud y no tengamos por lo menos un servicio con dignidad, con calidad y con oportunidad.

Finalmente, también denunció la falta de respuesta institucional diciendo que ha enviado dos oficios sin obtener contestación alguna, lo que calificó como un silencio administrativo.

Frente a esta situación, anunció que acudirá a otras instancias y reiteró que no permitirán que los usuarios sigan muriendo por la falta de tratamientos oportunos, mientras la EPS permanece en silencio.