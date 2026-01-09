CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Hombre en muletas fue intimidado y robado tras sacar millonaria suma de dinero en Girardota

El asalto ocurrió a plena luz del día, a pocas cuadras del parque principal del municipio.

Valentina Bernal

enero 09 de 2026
03:15 p. m.
Un nuevo caso de fleteo se registró en el Valle de Aburrá, esta vez en el municipio de Girardota, donde un hombre en condición de movilidad reducida fue víctima de un violento robo.

Este caso se suma a un panorama preocupante en donde solo durante el año pasado, la Policía recibió 213 denuncias por hurto a personas en Girardota.

Hombre en muletas fue atacado y robado en Girardota

Según la denuncia interpuesta por la víctima, el hombre se movilizaba en muletas y minutos antes había retirado una suma considerable de dinero, producto de un negocio.

Tras realizar el retiro en una oficina de Bancolombia ubicada en Girardota, dejó su vehículo en un parqueadero cercano y se disponía a recogerlo cuando fue abordado por el delincuente.

Tal como se observa en un video de seguridad que circula como parte del material probatorio, el agresor se acercó a la víctima y lo amenazó con un objeto que llevaba oculto dentro de una bolsa.

A pesar de su condición física, el hombre intentó resistirse y forcejeó con el ladrón, pero no logró impedir que le arrebataran un bolso en el que transportaba 18 millones de pesos.

Todo esto ocurrió muy cerca al parque. Yo saco un dinero en Bancolombia, en la oficina principal, y ahí en el parqueadero dejo el carro. Salgo a cogerlo y ocurre.

Luego del robo, el delincuente huyó del lugar y se subió a una motocicleta en la que lo esperaba otro sujeto, con quien escapó rápidamente. Hasta el momento, se desconoce el paradero de los responsables.

¿Qué se sabe de los delincuentes que huyeron tras robar al sujeto en muletas?

El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y a la investigación se sumó la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía, que adelanta labores para identificar y capturar a los autores del hurto.

Desde la administración municipal, Daniel Hernández, subsecretario de Seguridad de Girardota, informó que cuentan con material clave para avanzar en el proceso investigativo:

Tenemos ya una amplia información, tenemos material de la central de monitoreo. Tenemos también material de algunas cámaras privadas.

Actualmente, el municipio dispone de 157 cámaras de vigilancia que operan las 24 horas del día, herramientas que las autoridades esperan sean determinantes para esclarecer este nuevo caso.

