Pacientes oncológicos remitidos a clínica en Ibagué aumentó cerca del 1.000% desde 2023

La representante a la Cámara de Representantes Katherine Miranda denunció un presunto crecimiento atípico en la remisión de pacientes oncológicos a la IPS Clinaltec, ubicada en Ibagué.

Según la congresista, en los últimos tres años la clínica habría concentrado de manera masiva exámenes asignados a personas con cáncer remitidas por la intervenida Nueva EPS, lo que ha generado cuestionamientos sobre los criterios técnicos y administrativos utilizados para estos traslados.

De acuerdo con las cifras presentadas por Miranda, en 2023 la IPS recibió 176 pacientes remitidos desde otros departamentos. En 2024 el número aumentó en 723 casos adicionales y para 2025 la cifra alcanzó 1.846 pacientes trasladados. Esto representa, según la denuncia, un incremento del 946% frente a 2023. Solo en enero de 2026 habrían sido enviados 222 pacientes en un mes, superando el total anual registrado tres años atrás.

La congresista también señaló un crecimiento significativo en la facturación de la clínica. Mientras en 2023 habría facturado alrededor de 970 millones de pesos, para 2025 el acumulado superaría los 17.600 millones de pesos.

Remisiones desde departamentos con oferta de servicios oncológicos

Uno de los puntos centrales de la denuncia es que las remisiones se habrían realizado desde departamentos como Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca, territorios que cuentan con infraestructura y servicios habilitados para realizar exámenes diagnósticos a pacientes oncológicos.

Según la normativa vigente en el sistema de salud colombiano, la remisión a otro municipio o departamento procede únicamente cuando el servicio requerido no está disponible en la red local o regional con capacidad técnica habilitada.

Respuesta de Nueva EPS y silencio de la clínica

Frente a los cuestionamientos, la Nueva EPS respondió a la representante validando los traslados. La entidad aseguró que las decisiones de remisión a una ciudad distinta están “debidamente sustentadas en criterios técnicos, administrativos y contractuales”, priorizando la atención en instituciones con disponibilidad, habilitación y capacidad operativa necesaria.

Hasta el momento, la IPS Clinaltec no ha emitido un pronunciamiento público frente a los señalamientos. La ausencia de respuesta ha incrementado el debate sobre la concentración de servicios oncológicos, la asignación de exámenes de cáncer y la transparencia en la gestión de recursos del sistema de salud.