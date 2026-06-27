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¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto, según la UNICEF?

Expertos han hecho énfasis en la importancia de tomar medidas de prevención ante estos devastadores sucesos.

La regiones más vulnerables a terremotos en 2025, según la IA.
Foto: Archivo Noticias RCN.

Noticias RCN

junio 27 de 2026
02:56 p. m.
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Los terremotos son sacudidas repentinas del suelo que se generan por la acumulación de presión por el movimiento de rocas bajo la superficie terrestre.

Pese a que son imposibles de predecir y se pueden generar en cualquier momento, los expertos ya han hecho algunas recomendaciones de lo que se debe hacer antes, durante y después.

Aunque estos movimientos pueden producirse en cualquier lugar, hay mayor probabilidad de que ocurran sobre los límites entre las placas tectónicas denominadas como fallas.

Estos fenómenos naturales son considerados como acontecimientos traumáticos por lo que se recomienda tomar medidas previas.

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Qué hacer antes de un terremoto?

Según la UNICEF, es importante tener información sobre la zona que se está habitando para determinar si hay mayores riesgos de movimiento.

Si se habita una región costera también se debe obtener información sobre posibles riesgos de tsunamis para preparar un plan adecuado.

Elaborar un plan familiar también es crucial y estos deben incluir a los menores de la casa al facilitarles la comprensión de lo que sucede.

Algunas de las recomendaciones son establecer un plan de evacuación, puntos de encuentro, actualizar la agenda de contactos, informarse sobre la infraestructura de la vivienda en la que se vive, preparar un kit de emergencia con botiquín de primeros auxilios y contar con dinero en efectivo.

¿Qué hacer durante un terremoto?

“Agacharse, protegerse y agarrarse. Agáchate sobre manos y rodillas; protégete debajo de un mueble pesado como una mesa o un escritorio, y agárrate a un mueble o a un objeto sólido con una mano, cubriéndote la cabeza y el cuello con la otra. Si no tienes nada a lo que agarrarte o no te encuentras en un espacio protegido, cúbrete la cabeza y el cuello con los dos brazos”, aseguró la UNICEF.

Si se está en un edificio estructuralmente seguro se debe permanecer allí y se debe evitar el uso de ascensores. Si se logra salir a la calle se debe buscar una zona abierta alejada de edificios, árboles, postes, cables, etc. Si se encuentra dentro de un vehículo se debe permanecer allí con el cinturón abrochado y el freno de mano.

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¿Qué hacer después del terremoto?

Se deben evaluar todos los riesgos como objetos caídos, vidrios rotos, entre otros riesgos de posibles incendios.

Seguido de esto, es recomendable contactar a los familiares en caso de contar con dispositivos móviles y red móvil por lo que se aconseja enviar principalmente mensajes de texto.

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