Calor extremo pone al límite a hospitales en Europa

La intensa ola de calor que afecta a gran parte de Europa continúa generando preocupación por sus efectos sobre la salud pública. Las temperaturas extremas, superiores a los 35 °C en varias regiones, han provocado un incremento en las consultas médicas y en las atenciones de urgencias, mientras hospitales de países como Reino Unido y Francia enfrentan una creciente presión por el aumento de pacientes.

Las autoridades sanitarias han advertido que los casos relacionados con golpes de calor, deshidratación e hipertermia se han multiplicado en los últimos días. Los grupos con mayor riesgo siguen siendo los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas, los niños y quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

¿Qué consecuencias tiene el calor extremo para la salud?

Especialistas explican que la exposición prolongada a altas temperaturas puede provocar complicaciones graves, como deshidratación severa, golpes de calor, hipertermia e incluso agravar enfermedades cardiovasculares y respiratorias. En Francia, los servicios de urgencias reportan un aumento de pacientes con cuadros severos, mientras que en Reino Unido el sistema de salud trabaja bajo una fuerte demanda de atención.

Las altas temperaturas también han dejado víctimas fatales en distintos países europeos. Entre los fallecidos se encuentran adultos mayores, personas con patologías previas y menores de edad, lo que ha reforzado el llamado de las autoridades a extremar las medidas de prevención durante los días de mayor calor.

Europa mantiene las alertas por temperaturas récord

El fenómeno ha llevado a varios países a registrar máximos históricos. Alemania alcanzó los 41,3 °C en Saarbrücken, Suiza llegó a 38,8 °C en Basilea y Reino Unido rompió por tercer día consecutivo su récord de temperatura para un mes de junio.

La Organización Meteorológica Mundial advirtió que este episodio podría convertirse en uno de los más intensos registrados en Europa. Además del impacto sobre la salud, las altas temperaturas han obligado a cancelar eventos masivos, afectar la producción de energía y acelerar el deshielo de glaciares.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a las personas más vulnerables, mientras persisten las alertas por la continuidad de la ola de calor.