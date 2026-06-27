Luto en Colombia: murió Waldo Urrego, el reconocido actor

La actuación colombiana perdió este sábado 27 de junio de 2026 a uno de sus grandes talentos.

Se trata de Waldo Urrego, que nació en Bogotá un 22 de julio de 1945 y no solo se destacó en la televisión, sino que también en el teatro y el cine.

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A lo largo de su carrera, Waldo Urrego participó en novelas exitosas como 'A corazón abierto', 'Café con aroma de mujer', 'Enfermeras', 'Hasta que la plata nos separe', 'Alias el mexicano' y 'Cuando quiero llorar no lloro'.

Además, también trabajó en películas como 'El paseo 5', 'Amar y vivir', 'Ajuste de cuentas', 'Uno al año no hace daño', 'La agonía del difunto' y 'Estrella quiero ser'.

Debido a su talento, Waldo Urrego obtuvo un Premio India Catalina en 1990 y otro en 2022. El primero fue en la categoría de mejor actor protagónico y el segundo por ser el mejor actor de reparto en 'Amar y vivir'.

Además, también ganó dos Premios Simón Bolívar. Uno en 1989 por ser el mejor actor de reparto en 'Amar y vivir' y otro en 1990 por ser el mejor actor de reparto en 'La Vorágine'.

Catherine Mira, la actriz colombiana, lamentó la muerte de Waldo Urrego

Después de que se confirmó la muerte de Waldo Urrego a sus 80 años, Catherine Mira exaltó su legado y expresó sus condolencias.

"Mi querido Waldo, le doy gracias a Dios por haberte tenido en mi vida, por haber compartido set, por tus consejos, tu cariño y tu apoyo siempre", escribió.

"Vuela alto, amigo y gran actor. Que en paz descanses", añadió.

Buen Día Colombia, el programa del Canal RCN, también lamentó la muerte del actor Waldo Urrego

En el Instagram de Buen Día Colombia se exaltó la trayectoria de Waldo Urrego y se le enviaron unas palabras de fortaleza a sus seres queridos.

"La televisión colombiana está de luto por la partida de Waldo Urrego. De acuerdo con fuentes cercanas al actor, esta semana habría sufrido un infarto al corazón, debilitando fuertemente su salud, llevando a su fallecimiento este sábado", se planteó.

"Urrego se va dejando un amplio legado tanto en la televisión como en el teatro, tocando el corazón de los colombianos a través de su talento. Enviamos un abrazo de solidaridad a su familia y seres queridos en este difícil momento", se concluyó.