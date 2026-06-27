Equipo élite colombiano avanza en el rescate de un menor atrapado en edificio colapsado en La Guaira

El equipo élite de búsqueda y rescate USAR COL-1 avanza en una operación crítica para salvar a un menor de 11 años atrapado en un edificio colapsado tras los sismos registrados en Venezuela.

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Los 63 rescatistas y cuatro binomios caninos concentran sus esfuerzos en mantener con vida al niño, a quien ya lograron suministrar agua mientras continúan las maniobras entre los escombros.

La misión, que se extenderá por 10 días, es coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con apoyo de la Cancillería, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana, Policía Nacional, Armada, Ejército y Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Repatriación de colombianos y balance de víctimas

En paralelo a las labores de rescate, la Fuerza Aeroespacial Colombiana repatrió a 47 ciudadanos colombianos, entre ellos 19 niños deportistas, en vuelos humanitarios.

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La Cancillería informó que, según un reporte preliminar, 24 colombianos habrían fallecido como consecuencia del sismo, cifra que aún está en proceso de verificación con las autoridades venezolanas.

Se habilitaron líneas de atención consular para los colombianos en Venezuela a través del Centro Integral de Atención y Relación con la Ciudadanía (CIARC), disponible las 24 horas.

Donaciones y apoyo humanitario para atender la emergencia en Venezuela

El Gobierno colombiano aclaró que no está recibiendo donaciones en especie. Los aportes económicos deben canalizarse exclusivamente a través de la Cruz Roja Colombiana, mediante la campaña habilitada en la página ayuda.cruzrojacolombiana.org, la cuenta corriente Davivienda No. 0560455069996490 o por DaviPlata.

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Además, la Cruz Roja activó un servicio de Restablecimiento del Contacto entre Familiares para quienes hayan perdido comunicación con sus seres queridos en Venezuela. Los ciudadanos pueden comunicarse al Número o escribir al correo rcf@cruzrojacolombiana.org.