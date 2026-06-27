Ella es la productora colombiana que ganó dos prestigiosos premios de TV en EE. UU.

La carrera de la comunicadora audiovisual colombiana Laura López continúa sumando reconocimientos internacionales. La productora obtuvo tres premios Lone Star Emmy en Texas gracias a su trabajo periodístico en Univisión, consolidándose como una de las profesionales colombianas con mayor proyección dentro de la televisión hispana en Estados Unidos.

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Los galardones fueron entregados en noviembre del año pasado durante una de las ceremonias más importantes de la televisión regional estadounidense, realizada en Dallas.

Laura López fue distinguida en tres categorías diferentes durante la misma jornada, un resultado que refleja el impacto de su trabajo en la producción de contenidos informativos dirigidos a la comunidad latina.

A estos reconocimientos se sumó un nuevo logro en 2026. El pasado 11 de abril recibió el Texas Broadcast News Award (TBNA) en la categoría de Contenido Digital Original por la producción 100 días de Trump, ampliando así la lista de premios obtenidos por su trabajo en periodismo audiovisual.

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Tres producciones premiadas por su impacto periodístico

Los tres premios Lone Star Emmy reconocieron distintas producciones realizadas desde Univisión Texas, donde actualmente trabaja como productora y reportera.

Uno de los galardones fue obtenido en la categoría Evening Newscast – Medium Markets por la producción De la justicia a la detención: Migrantes atrapados en la corte. También recibió el premio en la categoría Daily News Report Single Shift gracias al trabajo La pequeña prisionera: El precio del abuso infantil.

El tercer reconocimiento llegó en la categoría Continuing Coverage con la producción Resistencia desde un árbol: Entre el miedo, la Migra y la libertad, completando una noche en la que logró imponerse en tres categorías diferentes.

Las historias premiadas abordan temas relacionados con migración, infancia y diversas problemáticas sociales, asuntos que se han convertido en una constante dentro del trabajo periodístico que desarrolla para la audiencia hispana en Estados Unidos.

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Una trayectoria construida entre el cine y el periodismo

Laura López es egresada del programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios de la Universidad de La Sabana. Sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados a la industria cinematográfica colombiana, donde trabajó en Dynamo Producciones participando en proyectos como Juanpis González, La Cabeza de Joaquín Murrieta y en la etapa inicial de Cien años de soledad.

Posteriormente obtuvo una beca otorgada por Colfuturo que le permitió trasladarse a Los Ángeles para cursar una maestría en Film and Media Production. Durante ese proceso comenzó a trabajar en Estrella TV, primero como productora asociada y luego como productora principal de noticieros nacionales.

Esa experiencia marcó el inicio de una carrera enfocada en la producción de historias de interés humano dirigidas principalmente a las comunidades latinas.

Su llegada a Univisión Texas representó un punto de inflexión. En poco más de un año dentro de la cadena consiguió los tres premios Emmy regionales gracias a trabajos periodísticos que abordaron asuntos sociales de alto impacto.

Laura López explicó que su paso por el cine ha influido directamente en la manera como desarrolla las historias para televisión. La experiencia adquirida en narrativa audiovisual, construcción visual y ritmo cinematográfico le permitió trasladar esas herramientas al periodismo televisivo:

Cuando haces una película cuentas tu historia, pero en las noticias conoces las historias reales de la gente. Eso te cambia.

Antes de estos reconocimientos internacionales, Laura ya había recibido premios en Bogoshorts por los cortometrajes Felicidad y La música nos inspira, además de participar en festivales audiovisuales realizados en Italia y Estados Unidos.