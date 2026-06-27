🔴 EN VIVO | Croacia vs Ghana en el Mundial 2026: se define al rival de la Selección Colombia

Este 27 de junio se juega la última jornada de la fase de grupos del Mundial de 2026. Habrá dos partidos decisivos correspondientes a la fecha 3 del grupo L, donde se van a definir las posiciones de clasificación entre Inglaterra, Ghana y Croacia.

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Estos enfrentamientos toman relevancia en Colombia, pues es muy probable que uno de esos tres países termine siendo el rival de la 'Tricolor' en la fase de dieciseisavos de final, dependiendo de la posición en la que se terminen clasificando.

¿Quién será el rival de la Selección Colombia?

Cabe recordar que en caso de que la Selección Colombia termine en el primer lugar de su grupo (K), se enfrentará a uno de los mejores terceros, pero todos los escenarios plantean que será el tercero del grupo L, en caso de que superen el umbral de los 3 puntos.

En caso de que el grupo K no deje uno de los mejores clasificados en la tercera casilla, el equipo de Néstor Lorenzo podría medirse a los que surjan de los grupos D (Paraguay), E (Ecuador), I (Senegal) o J (Por definir).

Si clasifica en segundo lugar, se enfrentará al líder de ese grupo K. Todo parece indicar que sería Inglaterra, selección que tiene la mesa servida para sumar 3 puntos frente a Panamá en la última jornada.