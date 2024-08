Alivio del dolor menstrual: Qué medicamentos evitar y cuáles elegir, según experto farmacéutico

El ciclo menstrual puede ser un periodo complicado para muchas mujeres, especialmente cuando se trata de manejar el dolor y el malestar.

En un reciente video, el farmacéutico de TikTok @Farmaceuticofernandez brindó recomendaciones útiles sobre qué medicamentos evitar durante la menstruación y qué alternativas considerar para un alivio efectivo.

¿Cuáles son los medicamentos que no se recomienda tomar durante la menstruación?

La aspirina, aunque es efectiva para reducir el dolor, puede no ser la mejor opción durante la menstruación. Según un estudio publicado en el Journal of Obstetrics and Gynaecology, la aspirina puede aumentar el riesgo de hemorragias debido a su efecto anticoagulante.

Esto es especialmente relevante para mujeres que experimentan flujo menstrual abundante, ya que el medicamento puede exacerbar el sangrado. Además, la aspirina puede no ser tan eficaz como otros fármacos en la reducción del dolor menstrual, según la revisión de la Cochrane Database of Systematic Reviews.

El paracetamol, por otro lado, es conocido por su capacidad para aliviar el dolor, pero no siempre es el más adecuado para los cólicos menstruales. La National Institute for Health and Care Excellence (NICE) sugiere que el paracetamol tiene una eficacia limitada en el manejo del dolor asociado con la menstruación y puede no proporcionar un alivio suficiente para muchas mujeres.

¿Qué alternativas recomiendan los expertos tomar en la menstruación?

En lugar de aspirina y paracetamol, los expertos sugieren el uso de antiinflamatorios no esteroides (AINEs), como el ibuprofeno o el naproxeno. Estos medicamentos tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ser más efectivas para aliviar los cólicos menstruales.

Un estudio en el American Journal of Obstetrics and Gynecology revela que los AINEs son generalmente más efectivos para reducir el dolor menstrual en comparación con el paracetamol y la aspirina.

Además, el farmacéutico @Farmaceuticofernandez recomienda el uso de métodos no farmacológicos, como aplicar calor en la zona abdominal, practicar ejercicios suaves y mantener una dieta equilibrada, para manejar los síntomas menstruales de manera más integral.

Es esencial tener en cuenta las recomendaciones de expertos al elegir el tratamiento para el dolor menstrual. La aspirina y el paracetamol, aunque comunes, pueden no ser las mejores opciones durante la menstruación. Optar por AINEs y métodos no farmacológicos puede proporcionar un alivio más efectivo y seguro. Como siempre, es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier nuevo tratamiento para asegurar su adecuación a tus necesidades individuales.