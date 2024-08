¿Bueno o malo? Efectos en la salud al tomar café después de los 60 años

Tomar café es una práctica común y placentera para muchas personas, incluso después de los 60 años. Sin embargo, el consumo de café en esta etapa de la vida puede tener efectos positivos y negativos en la salud, dependiendo de la cantidad y la frecuencia.

Diversos estudios han investigado cómo el café impacta a los adultos mayores, revelando que, aunque ofrece beneficios, también puede conllevar ciertos riesgos si no se consume con moderación.

Beneficios del café en la salud de los adultos mayores

El café contiene antioxidantes y compuestos bioactivos que pueden ser beneficiosos para la salud, especialmente en adultos mayores. Según un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, el consumo moderado de café se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. El estudio encontró que los antioxidantes presentes en el café pueden ayudar a reducir la inflamación y proteger las células del daño oxidativo, un factor clave en el envejecimiento y la aparición de enfermedades crónicas​.

Otro estudio realizado por la Universidad de Harvard destacó que el café podría tener un efecto protector contra la enfermedad de Parkinson y el deterioro cognitivo, lo que podría ser beneficioso para los adultos mayores que buscan mantener su salud cerebral. La cafeína, un componente activo del café, parece tener un efecto positivo sobre la función cognitiva, ayudando a mejorar la atención, la memoria y la capacidad de concentración en personas mayores​.

Riesgos del consumo de café en mayores de 60 años

A pesar de sus beneficios, el café también puede tener efectos adversos si se consume en exceso. Un estudio de la American Heart Association advirtió que el consumo elevado de café puede aumentar la presión arterial, lo cual es preocupante para adultos mayores que ya enfrentan problemas de hipertensión. El estudio encontró que el exceso de cafeína puede desencadenar arritmias cardíacas y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares en personas mayores de 60 años​.

Además, el café puede interferir con la absorción de ciertos nutrientes esenciales como el calcio, lo cual es crítico para los adultos mayores, quienes ya tienen un mayor riesgo de desarrollar osteoporosis. La Universidad de California advierte que el consumo de café en grandes cantidades podría aumentar la pérdida de masa ósea, por lo que recomienda moderación y considerar fuentes adicionales de calcio y vitamina D para compensar este efecto​.

El café también puede afectar la calidad del sueño, algo fundamental en la tercera edad. La cafeína es un estimulante que puede alterar el ciclo del sueño y causar insomnio, lo que impacta negativamente en la salud y el bienestar general de los adultos mayores.