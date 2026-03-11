¿Cómo saber si sus riñones están dañados? Estas señales pueden alertarlo

Los problemas renales pueden avanzar silenciosamente y afectar la capacidad del organismo para eliminar desechos y líquidos. La hinchazón de piernas, los cambios en la orina y el cansancio persistente son algunas señales que podrían indicar una alteración en su funcionamiento.

Los riñones cumplen una función fundamental para mantener el equilibrio del organismo. Estos órganos filtran la sangre, eliminan sustancias de desecho a través de la orina, regulan los líquidos y contribuyen al control de la presión arterial.

Sin embargo, cuando comienzan a perder su capacidad de funcionamiento, el cuerpo no siempre presenta síntomas inmediatos. De hecho, muchas personas pueden tener enfermedad renal crónica sin saberlo, porque las primeras etapas suelen pasar inadvertidas.

Por eso, reconocer algunos cambios físicos y realizar controles médicos puede ser determinante para detectar oportunamente una alteración.

¿Cuáles son las señales de que sus riñones podrían estar fallando?

Aunque los síntomas no permiten confirmar por sí solos una enfermedad renal, existen manifestaciones que requieren atención médica:

1. Hinchazón en piernas, pies y tobillos. Cuando los riñones no eliminan adecuadamente el exceso de líquidos y sodio, estos pueden acumularse en el organismo y producir edema.

2. Cambios en la frecuencia de la orina. Orinar mucho más o menos de lo habitual, especialmente durante la noche, puede ser una señal que merece evaluación.

3. Orina espumosa. La presencia persistente de espuma puede estar relacionada con proteínas en la orina, una posible señal de daño en los filtros renales.

4. Cansancio constante. La enfermedad renal puede favorecer la aparición de anemia y otras alteraciones que generan debilidad y falta de energía.

5. Náuseas y pérdida del apetito. Cuando la función renal se deteriora, pueden acumularse sustancias de desecho que provocan malestar digestivo.

6. Picazón y resequedad en la piel. En etapas avanzadas, los desequilibrios de minerales y la acumulación de sustancias en la sangre pueden ocasionar molestias cutáneas.

7. Dificultad para concentrarse. Algunas personas experimentan problemas de atención, alteraciones del sueño o sensación de confusión cuando la enfermedad progresa.

8. Calambres musculares. Los desequilibrios de electrolitos, como el calcio y el potasio, pueden producir calambres, debilidad y molestias musculares.

Es importante tener en cuenta que estas manifestaciones también pueden estar relacionadas con otras condiciones de salud. Su presencia no significa necesariamente que exista una falla renal.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad renal?

Las personas con diabetes y presión arterial alta tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. También deben prestar especial atención quienes tienen antecedentes familiares de insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares o antecedentes de lesión renal aguda.

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La edad también puede aumentar el riesgo, por lo que los controles preventivos adquieren especial importancia a medida que pasan los años.

Uno de los principales problemas es que esperar a sentir molestias puede retrasar el diagnóstico. La enfermedad puede avanzar sin manifestaciones evidentes y descubrirse durante un examen de rutina.

¿Qué exámenes permiten saber si los riñones están funcionando bien?

La evaluación médica suele incluir dos pruebas fundamentales.

La primera es un análisis de sangre para medir la creatinina y estimar la tasa de filtración glomerular, indicador que permite conocer qué tan bien están filtrando los riñones.

La segunda es un examen de orina para detectar la presencia de albúmina, una proteína que normalmente debería permanecer en la sangre. Su presencia puede indicar daño renal.

Estos resultados deben ser interpretados por un profesional de salud, quien determinará si se necesitan pruebas adicionales o seguimiento.

La prevención también implica controlar la presión arterial y los niveles de glucosa, evitar la automedicación y consultar antes de utilizar frecuentemente analgésicos antiinflamatorios.

La enfermedad renal no siempre produce señales tempranas, pero eso no significa que sea imposible detectarla a tiempo. Para quienes tienen factores de riesgo, los controles periódicos pueden marcar una diferencia en el diagnóstico y el tratamiento.

Ester artículo fue redactado por una IA, bajo la supervisión de un periodista.