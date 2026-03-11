Defensoría alerta que más de 46.000 personas han sido afectadas por desplazamientos y confinamientos en Cauca

La Defensoría del Pueblo advirtió que la crisis humanitaria en el Cauca continúa agravándose por cuenta de la persistencia del conflicto armado y las disputas entre grupos ilegales por el control del territorio.

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Según la entidad, entre enero de 2024 y junio de 2026, 15.492 personas resultaron afectadas por desplazamientos masivos y otras 31.471 por confinamientos, especialmente en zonas rurales y comunidades étnicas del departamento.

La alerta fue presentada durante una reunión liderada por la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, en Popayán, donde se revisaron las vulneraciones de derechos humanos registradas un año después de la publicación del informe Cauca: voces que resisten 2024-2025.

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La entidad señaló que mantiene activas 20 Alertas Tempranas en el departamento y reiteró la necesidad de implementar 52 recomendaciones dirigidas a las autoridades nacionales y territoriales para prevenir nuevas afectaciones contra la población civil.

Persisten homicidios, masacres y desapariciones

De acuerdo con la Defensoría, el Cauca sigue enfrentando un complejo escenario de violencia asociado a la presencia y confrontación de estructuras armadas ilegales, entre ellas el ELN, las disidencias del Estado Mayor Central, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y organizaciones del crimen organizado. Estas disputas están relacionadas con corredores estratégicos vinculados al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.

Las cifras presentadas por la entidad muestran que entre 2024 y mayo de 2026 se registraron 1.747 homicidios en el departamento. Además, según datos de Indepaz, entre 2024 y julio de 2026 ocurrieron 31 masacres que dejaron 134 víctimas. A esto se suman 359 casos de desaparición forzada reportados entre enero de 2024 y mayo de 2026, así como 84 homicidios de líderes y lideresas sociales y el asesinato de 17 firmantes del Acuerdo de Paz durante el mismo periodo.

Reclutamiento de menores y afectaciones a comunidades étnicas

El informe también evidencia el impacto que la violencia sigue teniendo sobre niños, niñas y adolescentes.

Entre enero de 2024 y mayo de 2026 se documentaron 595 casos de reclutamiento de menores de edad, de los cuales 389 correspondieron a integrantes de comunidades indígenas. Los municipios con mayores registros fueron Páez, Corinto, Toribío, Argelia y Caldono.

La Defensoría reportó además 758 casos de violencias basadas en género entre enero de 2024 y junio de 2026, incluidos 119 hechos relacionados con vulneraciones contra mujeres lideresas, principalmente afrodescendientes e indígenas.

En el ámbito ambiental, la entidad advirtió la pérdida estimada de 2.870 hectáreas de bosque durante 2024 debido a actividades asociadas con cultivos de uso ilícito, minería ilegal y apertura de vías no planificadas.

Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para fortalecer la presencia institucional, garantizar la protección de las comunidades y avanzar en la implementación de las recomendaciones formuladas para enfrentar la crisis humanitaria y de derechos humanos que persiste en el departamento.