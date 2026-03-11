Quién era Rachel Apa, la joven que murió cerca de la meta en la maratón de Nueva York

Rachel Apa, una joven estadounidense de 24 años, falleció tras desplomarse en el kilómetro 39 de la Maratón de Nueva York. Corría su primera prueba de larga distancia para recaudar fondos en memoria de su abuelo, quien murió por Parkinson.

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La joven era jugadora de hockey sobre césped de la Universidad de Bucknell, cursaba un MBA y trabajaba como gerente de producto. Su muerte ocurrió después de más de seis horas de atención médica en un hospital de Manhattan.

¿Quién era Rachel Apa y por qué participaba en la maratón?

Apa era oriunda de Lewisberry, Pensilvania, y había construido una trayectoria ligada al deporte. Durante su etapa universitaria fue jugadora de hockey sobre césped de primera división en la Universidad de Bucknell, ubicada en Lewisburg.

Además de su actividad profesional como gerente de producto para una empresa de componentes eléctricos, estudiaba un MBA en la Universidad de Charleston Southern, en Carolina del Sur. Su padre, Steve Apa, la describió como una persona que siempre estaba en movimiento.

La participación en la carrera de Nueva York tenía un significado familiar. Rachel decidió asumir el reto para recaudar fondos destinados a la Parkinson’s Foundation, en homenaje a su abuelo paterno, fallecido en 2022 por esa enfermedad.

En su página de recaudación y en LinkedIn había explicado la influencia que tuvo él en su vida: lo consideraba uno de sus modelos a seguir y recordaba que le enseñó a mantenerse activa, superar sus límites y aceptar nuevos desafíos.

¿Qué ocurrió con la joven durante la Maratón de Nueva York?

Rachel avanzaba por el Central Park cuando, cerca de la calle 85 y alrededor del kilómetro 39, se desplomó. Le faltaban menos de tres kilómetros para completar el recorrido de 42,195 kilómetros.

Michaela Nicholas, una trabajadora social que se encontraba entre los espectadores, fue una de las primeras personas en auxiliarla. Después de verla pasar con el dorsal 29977, la observó caer y pidió ayuda al notar que no tenía pulso.

Tres personas, entre ellas dos médicos, se turnaron para practicarle reanimación cardiopulmonar. Los equipos médicos de la competencia continuaron las maniobras y utilizaron un desfibrilador antes de trasladarla en ambulancia al Mount Sinai Medical Center.

Los médicos intentaron salvarle la vida durante más de seis horas, pero Rachel falleció esa misma noche, después de las 9:40 p. m.

¿Cuál fue la causa de muerte de Rachel Apa?

Su padre confirmó a The New York Times y NBC News que la causa de muerte fue rabdomiólisis, una afección que provoca la descomposición de las fibras musculares y la liberación de sustancias que pueden afectar órganos como los riñones.

Durante la carrera, Rachel había mantenido contacto con su familia mediante mensajes y la aplicación oficial del maratón. En uno de ellos, cerca del kilómetro 15, le escribió a su padre que nunca se había sentido tan bien. Más adelante comenzó a enviar mensajes breves de dolor y dejó de responder.

Steve Apa siguió su recorrido desde Pensilvania y notó que la ubicación de su hija había dejado de avanzar. Su esposa, Michelle, que estaba en Nueva York siguiendo la competencia, se dirigió al lugar donde ocurrió la emergencia.

La joven que había preparado su primera maratón para honrar a una persona importante en su vida no alcanzó a cruzar la meta.