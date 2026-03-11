Confirman la muerte de un menor por sarampión en Nueva York

Un niño murió tras contraer sarampión en el estado de Nueva York, Estados Unidos. El fallecimiento, ocurrido en el condado de Lewis, al norte del territorio, representa la primera muerte asociada a esta enfermedad en esa región en tres décadas, según informaron las autoridades locales y estatales.

Menor de edad murió por Sarampión

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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó su pesar por lo ocurrido y manifestó su solidaridad con los familiares del menor.

"Me entristece saber que un niño del condado de Lewis ha muerto después de contraer el sarampión", señaló la funcionaria en un comunicado. Además, reconoció el dolor que atraviesa la familia y aseguró que, como madre y abuela, no puede imaginar la difícil situación que enfrenta.

Hochul también aprovechó el pronunciamiento para cuestionar las políticas sanitarias de la administración del presidente Donald Trump. Según indicó, esta tragedia evidencia los riesgos de debilitar los avances alcanzados durante décadas en materia de prevención y protección frente a enfermedades que pueden evitarse mediante la vacunación.

Estados Unidos enfrenta un preocupante brote de sarampión

La muerte del menor ocurre en medio de un repunte de contagios que ha convertido este año en uno de los más críticos para Estados Unidos frente a esta enfermedad. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hasta el 29 de octubre se habían contabilizado 4.834 casos en 47 estados.

El panorama genera preocupación, especialmente porque el sarampión había sido declarado eliminado de Estados Unidos en el año 2000, después de décadas de campañas de inmunización que permitieron controlar su transmisión sostenida.

Sin embargo, durante los últimos años se ha registrado un regreso de la enfermedad, en parte relacionado con el aumento del escepticismo frente a las vacunas y la disminución de las coberturas de inmunización en algunas comunidades.

¿Cuáles son los riesgos del sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar fiebre, dificultades respiratorias y erupciones en la piel. Aunque algunas personas logran recuperarse sin complicaciones, también puede desencadenar cuadros graves, como neumonía e inflamación del cerebro, que pueden poner en riesgo la vida.

A escala mundial, la infección continúa causando decenas de miles de muertes cada año, especialmente en poblaciones vulnerables y entre personas que no cuentan con protección inmunológica.

El fallecimiento registrado en Nueva York vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la vacunación como principal herramienta para prevenir complicaciones y evitar que enfermedades consideradas controladas vuelvan a representar una amenaza para la salud pública.