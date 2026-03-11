CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Qué es la reprogramación metabólica? El tratamiento médico que revoluciona la pérdida de peso

Conozca cómo este tratamiento ayuda a restaurar el metabolismo, quemar grasa corporal y mejorar la salud de forma personalizada.

Noticias RCN

noviembre 03 de 2026
10:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La búsqueda de alternativas efectivas y sostenibles para el control del peso ha dado un giro trascendental gracias a los avances en la medicina biorreguladora de sistemas. En la actualidad, el exceso de peso y las alteraciones metabólicas representan uno de los mayores desafíos de salud global.

Frente a este panorama, surge la Reprogramación Metabólica, un tratamiento médico de vanguardia diseñado para restaurar el funcionamiento optimo del organismo y permitir que el cuerpo utilice sus propias reservas de grasa de forma rápida, eficiente y completamente natural.

¿Operar el cerebro para curar la depresión? Así es la cirugía que ya se realiza en Colombia
RELACIONADO

¿Operar el cerebro para curar la depresión? Así es la cirugía que ya se realiza en Colombia

A diferencia de las dietas restrictivas convencionales que suelen provocar el temido efecto rebote o la pérdida de masa muscular, este programa se enfoca en corregir la causa raíz del estancamiento metabólico.

Bajo la dirección de especialistas capacitados en medicina funcional, obesidad y estética —como la Dra. Alia Santana—, el tratamiento aborda la pérdida de grasa corporal desde una perspectiva integral y personalizada.

¿Cómo es el tratamiento de reprogramación metabólica?

El punto de partida del programa es una consulta inicial exhaustiva respaldada por la tecnología de alta gama Inbody. A través de este escáner y análisis computarizado, los profesionales médicos obtienen una radiografía exacta de la composición corporal del paciente. Entre los parámetros clave que evalúa esta medición se encuentran:

  • Distribución de masa corporal: Cálculo preciso de kilos de grasa y masa muscular.
  • Balance hídrico: Nivel de hidratación intra y extracelular.
  • Salud estructural: Evaluación del sistema mineral y óseo.

Con estos datos en mano, el equipo médico identifica el grado de alteración metabólica presente y diseña un plan totalmente a la medida para reestructurar las rutas metabólicas del paciente.

Todo esto se puede realizar en el Centro Médico Vital Dra Alía Santana, un lugar capacitado para los pacientes que deseen cumplir con sus objetivos.

Pérdida de nutrientes y afectación en el sabor: ¿qué pasa con los alimentos que están dentro de la nevera?
RELACIONADO

Pérdida de nutrientes y afectación en el sabor: ¿qué pasa con los alimentos que están dentro de la nevera?

Uno de los aspectos más destacados de la Reprogramación Metabólica es la rapidez y seguridad con la que se observan los cambios. Las métricas clínicas proyectan resultados sobresalientes en periodos de 3 a 6 semanas:

Mujeres: Pérdida estimada de 8 a 15 kg.
Hombres: Pérdida estimada de 15 a 25 kg.

Para garantizar que el proceso sea seguro y sostenible en el tiempo, el paciente cuenta con el respaldo permanente de un equipo interdisciplinario de salud.

Se realizan controles médicos semanales con evaluaciones escaneadas periódicas que permiten monitorear la evolución del caso y ajustar el tratamiento según la respuesta del cuerpo.

Beneficios que trae la reprogramación metabólica

Más allá de la reducción de medidas en la báscula, la Reprogramación Metabólica desencadena una serie de mejoras fisiológicas transformadoras:

  • Disminución focalizada de grasa: Promueve el uso de depósitos adiposos acumulados.
  • Preservación muscular: Protege el tejido magro para mantener la tasa metabólica activa.
  • Control Hormonal y glucémico: Regula la sensibilidad a la insulina y equilibra el sistema hormonal.
  • Reducción del ansia por comer: Disminuye de forma notable la ansiedad por dulces y carbohidratos refinados.
  • Perfil lipídico y energía: Ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, al tiempo que incrementa de manera sostenida los niveles de energía diaria.
  • Mejora estética: Contribuye a atenuar visiblemente la apariencia de la celulitis.

Gracias a la combinación de tecnología biorreguladora, seguimiento médico y personalización, este protocolo médico se posiciona como una de las alternativas más efectivas y completas para recuperar el bienestar metabólico y alcanzar un peso saludable.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

¿Operar el cerebro para curar la depresión? Así es la cirugía que ya se realiza en Colombia

Cuidado personal

Así funciona el nuevo modelo de atención postoperatoria de cirugías estéticas en Medellín

VIH

EE.UU. aprueba tratamiento genérico contra el VIH: costará 40 dólares al año y llegará a 120 países

Otras Noticias

Artistas

Alina Lozano volvió a hablar de Jim Velásquez: "Es bobo que salga a decir eso"

La actriz cuestionó la versión de su expareja sobre el matrimonio simbólico y habló de las ganancias sobre la monetización de los videos.

Tolima

VIDEO | Así quedó el hospital de Planadas tras el ataque terrorista que dejó 4 víctimas mortales

Planadas fue blanco del accionar criminal de los grupos armados.

Finanzas personales

Estos son los CDT que le dejarán muy buen dinero para el mes de noviembre: estas son las tasas más altas

Copa BetPlay

Dimayor confirmó la programación para las semifinales de la Copa BetPlay

Grecia

Se presentó un fuerte sismo en el mundo HOY 3 de octubre: atento al reporte