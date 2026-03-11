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La escalofriante jugada que sufrió Luis Díaz y que recuerdan tras la muerte de Jesús de Miguel

Luis Díaz también fue víctima de un choque brutal con un arquero en Inglaterra.

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Foto: captura de pantalla X Liverpool FC

Noticias RCN

noviembre 03 de 2026
09:22 p. m.
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La muerte del futbolista español Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, tras un choque con el arquero del Andorra, revivió en redes sociales una impactante jugada que sufrió Luis Díaz en la Premier League. El colombiano recibió un fuerte golpe de un guardameta rival en 2022, en una acción que generó polémica por la decisión arbitral.

¿Qué pasó con Luis Díaz en el partido contra Brighton?

El 12 de marzo de 2022, cuando defendía los colores del Liverpool, Luis Díaz protagonizó una de las acciones más impactantes de la victoria 2-0 frente al Brighton & Hove Albion, por la Premier League.

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El colombiano recibió un pase largo de Joel Matip y se anticipó al arquero Robert Sánchez para conectar un cabezazo que terminó en el fondo de la red. Sin embargo, mientras marcaba el primer gol del encuentro, recibió un fuerte impacto del guardameta español, quien salió a cortar la jugada y terminó golpeándolo en el rostro y el pecho.

La fuerza del choque dejó al atacante colombiano tendido sobre el césped durante varios segundos. Los servicios médicos ingresaron para atenderlo, mientras los jugadores del Liverpool observaban con preocupación lo ocurrido.

La acción también generó controversia porque el árbitro revisó la jugada con el VAR para determinar si correspondía una expulsión. Finalmente, Robert Sánchez no recibió tarjeta roja, decisión que provocó cuestionamientos, entre ellos los del entonces entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp.

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Pese al impacto, Díaz logró recuperarse y regresar al terreno de juego para continuar disputando el compromiso.

Revivieron golpe de Luis Díaz tras fallecimiento de Jesús de Miguel

La comparación tomó fuerza después de conocerse el fallecimiento de Jesús de Miguel, quien tenía 30 años y jugaba en el CD Tenerife de España.

El delantero sufrió un choque con el portero Jesús Owono durante el encuentro frente al FC Andorra, disputado el lunes 2 de noviembre de 2026. En la disputa por un balón dividido, el guardameta salió de su área e impactó con sus rodillas en el pecho del atacante.

De Miguel cayó al césped y recibió atención médica de urgencia. Los servicios sanitarios realizaron maniobras de reanimación y lo trasladaron al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció ingresado en cuidados intensivos.

El CD Tenerife confirmó su fallecimiento este martes 3 de noviembre, a las 8:00 de la mañana, a través de un comunicado que generó conmoción en el fútbol español e internacional.

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La jugada de Luis Díaz volvió a circular en redes sociales en medio de los mensajes de tristeza por la muerte del futbolista español. El episodio también reabrió la conversación sobre la seguridad de los jugadores y la responsabilidad de los árbitros al evaluar este tipo de acciones.

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