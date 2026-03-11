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El FMI respalda la ley de rescate económico: otras entidades a favor del ajuste fiscal

El Banco de la República pide rigor en estudio del proyecto mientras que el gobierno advierte consecuencias si no es aprobado en Congreso.

Yhonay Díaz

noviembre 03 de 2026
09:46 p. m.
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su apoyo a la ley de rescate económico presentada por el Gobierno Nacional, calificándola como una medida necesaria para enfrentar los desafíos fiscales que heredó la administración de Abelardo de la Espriella:

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Damos la bienvenida a la decisión de las autoridades colombianas de presentar la ley de rescate económico al Congreso. Es un paso significativo para afrontar los desafíos fiscales heredados por la nueva Administración y fortalecer la sostenibilidad fiscal del país.

La iniciativa, según el gobierno, busca sanear las finanzas públicas colombianas en un contexto económico complejo. El respaldo del FMI representa un espaldarazo importante para el proyecto que ahora deberá sortear el debate legislativo en las próximas semanas.

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Por su parte, Leonardo Villa, gerente general del Banco de la República, aseguró que el proyecto debe ser estudiado con rigurosidad antes de su aprobación. Esta posición refleja la necesidad de un análisis técnico detallado sobre las implicaciones de la propuesta en la economía nacional.

En defensa del proyecto de ley, el Gobierno Nacional advirtió sobre las consecuencias negativas que enfrentaría el país si la ley de rescate económico no logra salir adelante en el Congreso.

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El debate legislativo está programado para iniciar durante las próximas semanas, momento en que los congresistas tendrán la oportunidad de analizar, discutir y eventualmente aprobar o rechazar la propuesta.

El proyecto llega en un momento crucial para las finanzas públicas que enfrentan retos significativos según reconocen tanto el gobierno como organismos internacionales.

La aprobación o rechazo de esta ley tendrá implicaciones profundas para la economía y su capacidad de mantener la estabilidad fiscal en los próximos años, según advierten los expertos y las autoridades.

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