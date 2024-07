¿Usar gorra afecta la salud del cabello y causa calvicie? Esto dicen los expertos

El uso de gorras es una práctica común entre muchas personas por diferentes razones: moda, protección solar, o simplemente por comodidad. Sin embargo, un mito persiste: ¿usar gorra puede causar calvicie?

El mito de la gorra y la calvicie

La idea de que usar gorra contribuye a la calvicie ha circulado durante años. Según este mito, el uso constante de gorras o sombreros ajustados podría restringir el flujo sanguíneo al cuero cabelludo, debilitando los folículos pilosos y, en última instancia, causando la pérdida de cabello. Sin embargo, los estudios científicos no respaldan esta afirmación.

La calvicie, especialmente la calvicie de patrón masculino (alopecia androgenética), es principalmente genética y hormonal. La American Academy of Dermatology señala que la causa más común de pérdida de cabello es una combinación de herencia genética y la influencia de las hormonas andrógenas. Factores como el uso de gorras no tienen un impacto significativo en este proceso.

Un estudio publicado en la revista Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology revisó diversos factores que podrían contribuir a la pérdida de cabello y concluyó que no había evidencia suficiente para afirmar que el uso de gorras causara calvicie.

Factores reales que contribuyen a la pérdida de cabello

La pérdida de cabello puede deberse a varias causas reales, entre ellas:

Genética: La calvicie de patrón masculino y femenino está altamente influenciada por la genética.

Hormonas: Los cambios hormonales, especialmente el aumento de hormonas andrógenas, pueden desencadenar la pérdida de cabello.

Estrés: El estrés severo puede llevar a una condición conocida como efluvio telógeno, donde el cabello entra en una fase de caída más rápidamente.

Nutrición: La falta de nutrientes esenciales, como hierro y vitaminas del grupo B, puede afectar la salud del cabello.

Enfermedades y medicamentos: Ciertas enfermedades y medicamentos pueden tener como efecto secundario la pérdida de cabello.

Uso de gorras: beneficios y precauciones

Aunque el uso de gorras no causa calvicie, es importante utilizarlas correctamente. El uso prolongado de una gorra muy ajustada podría causar tracción en el cabello y potencialmente dañarlo, pero esto es diferente de la calvicie genética o hormonal. Además, las gorras sucias pueden contribuir a infecciones del cuero cabelludo si no se lavan con regularidad.

Por otro lado, las gorras pueden ofrecer beneficios, como protección contra los rayos UV, que pueden dañar el cuero cabelludo y el cabello. La protección solar es especialmente importante para prevenir condiciones como la queratosis actínica, que puede preceder al cáncer de piel.

De esta manera, el mito de que usar gorra causa calvicie no está respaldado por la evidencia científica. La pérdida de cabello es más comúnmente atribuida a factores genéticos y hormonales. El uso de gorras tiene beneficios, pero es importante mantener una buena higiene y evitar un ajuste excesivo. Para quienes experimentan pérdida de cabello, es recomendable consultar a un dermatólogo para determinar la causa subyacente y explorar opciones de tratamiento.