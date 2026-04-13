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Salud y Bienestar

Usuarios de EPS Sanitas piden soluciones antes de que acabe el contrato con Cruz Verde

El contrato relacionado con la entrega de medicamentos culminará el 30 de septiembre.

Entrega de medicamentos.
Entrega de medicamentos. Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
06:48 p. m.
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Hace pocos días, Cruz Verde anunció una decisión que ha sacudido a miles de pacientes e incrementa la crisis en el sector salud que viene ocurriendo hace ya bastante tiempo.

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La entidad dio a conocer la no prórroga del contrato de dispensación de medicamentos en el Plan de Beneficios en Salud para los pacientes afiliados a la EPS Sanitas.

¿Hasta cuándo va el contrato?

El contrato finaliza el 30 de septiembre, por lo que, desde el 1 de octubre, la entrega de fármacos dejará de realizarse bajo la gestión de Cruz Verde. La entidad, además, le pidió a la EPS que, en los seis meses restantes, realice la transición ordenada.

Ahora bien, mientras se cumple con el contrato, Cruz Verde seguirá brindando su servicio para los pacientes y le hará acompañamiento, tanto a Sanitas como a los gestores farmacéuticos que queden encargados.

Reafirma su propósito de continuar siendo un actor determinante en la generación de salud y bienestar para los colombianos y seguir siendo la cadena de droguerías líder con presencia en todo el territorio nacional.

El llamado de los pacientes

La Asociación de Usuarios Sanitas (AUS) se pronunció y aseguró, en primer lugar, que la decisión aumenta las dificultades que desde hace varios meses e incluso años han tenido los pacientes.

Los usuarios se pusieron en contacto con los directivos de Sanitas y Cruz Verde: “Les advertimos sobre la necesidad de continuar con la dispensación de medicamentos, resolviendo con urgencia y de manera inmediata las dificultades en la entrega oportuna de los mismos”.

Particularmente con la EPS, solicitaron que se pongan en marcha procesos de contingencia en el menor tiempo posible para que, con la llegada de octubre, no haya mayores problemas.

Desde nuestra labor de control social estaremos ejerciendo actividades de veeduría para acompañar este proceso y, una vez tengamos confirmación sobre los nuevos gestores farmacéuticos, se las estaremos informando.

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