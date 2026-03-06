Defensoría cuestiona los compromisos de la Nueva EPS con los pacientes: no hay resultados

Para nadie es un secreto que el sistema de salud ha venido afrontando una crisis desde hace varios años. Son innumerables los casos de pacientes que han hecho eternas filas por medicamentos, para recibir el anuncio que no están disponibles.

Ha sido tal la dramática situación que los usuarios han muerto por suspender sus tratamientos ante la falta de fármacos. De la mano con este punto, las EPS (varias intervenidas por el Estado) presentan cada año saldos en rojo que suman más billones de pesos.

Seguimiento durante cinco meses con falta de resultados

La Nueva EPS es de las que mayores deudas acumula y a la que más seguimiento le han hecho. Este viernes 6 de marzo, la Defensoría sostuvo que, si bien se han hecho esfuerzos administrativos, no es suficiente.

Se le hizo seguimiento durante más de cinco meses y con 20 espacios de control. Es decir, entre el periodo de octubre a marzo. Durante ese tiempo, hubo 14 mesas de trabajo con asociaciones de pacientes de alto costo, entre otras acciones.

En los encuentros, la Nueva EPS presentó lo que podría ser la luz de esperanza: planes de estabilización financiera, incluyendo ajustes en la red de prestadores y estrategias que faciliten la entrega de medicamentos.

Problemas persisten

Sin embargo, la realidad es distinta y los proyectos parecen quedar en el papel. Para la Defensoría, los resultados no respaldan. A esto se le suma la falta de cumplimiento con los compromisos.

Por si fuera poco, persisten los problemas con los números, dado que los indicadores que presenta la entidad no coinciden con los informes locales.

Medicamentos pendientes, entregas parciales de fórmulas, filas interminables e interrupciones en la entrega de insumos: estos son algunos de los inconvenientes con los pacientes de alto costo.

Hasta el 23 de febrero, la entidad había dado su palabra en cuanto a informar los avances en los territorios, convocar mesas regionales, presentar planes de estabilización y realizar visitas; pero ninguno ha sido visible.