Puestos trasladados por las lluvias, violencia de género y personas votando de a dos: advertencias de la MOE en elecciones

La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó en horas de la mañana del domingo, 8 de marzo, día de las elecciones legislativas y consultas presidenciales, un documento con sus hallazgos frente a la jornada de votación.

“Este documento”, explicó Alejandra Barrios Cabrera, directora nacional de la Misión de Observación Electoral, “recoge lo reportado por el 70% de los observadores electorales, de los cuales, un 14% se encuentran en zona rural, además de lo informado por la ciudadanía a través de la plataforma pilasconelvoto.com”.

Con corte a las 10:30 de la mañana, la jornada ha transcurrido con normalidad, excepto por algunos incidentes aislados. En total, se han recibido 91 reportes sobre presuntas irregularidades por delitos electorales, provenientes de 49 municipios en 22 departamentos y la capital colombiana, además de dos incidentes en el exterior.

El 34% de los reportes se relaciona con posibles presiones o “incentivos” a los votantes, como personas que entran acompañadas al cubículo de votación, testigos con propaganda electoral, mesas que no ofrecen el tarjetón de consultas y problemas en la validación de cédula digital, la accesibilidad de personas en condición de discapacidad y la falta de espacios destinados para realizar denuncias por discriminación.

¿Problemas antes de elecciones?

La MOE, además, informó que un punto de votación en el corregimiento de Barranca Vieja, en el municipio de Calamar, Bolívar, fue vandalizado la noche del sábado y que otro punto en la zona rural de Santa Cruz en San Antero, Córdoba, no ha podido abrir las votaciones por protestas de las comunidades locales contra la administración municipal.

Pero eso no es todo. En su informe la MOE advirtió sobre la violencia registrada contra las candidatas, el mismo día en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer: “Desde el ocho de noviembre de 2025, fecha de inicio de la campaña electoral al Congreso, se han registrado 10 hechos de violencia contra mujeres candidatas. Ocho amenazas y dos secuestros”.

Situación que, sumado a las expresiones ofensivas en redes sociales, “buscan deslegitimizar la participación política de las mujeres, constituyen violencia simbólica y deteriora la calidad del debate democrático”.

Y, por cuenta de las lluvias que se han registrado en el territorio, “fueron trasladados el día de hoy seis puestos de votación, cinco en el departamento del Cauca: en los municipios de Caldono, López de Micay y Corinto y uno más en Antioquia, en el municipio de San Andrés de Cuerquía”.

Los días viernes y sábado otros 30 puntos de votación fueron trasladados, en los departamentos de Córdoba y Caquetá, afectando a por lo menos 77.488 personas habilitadas para votar.

Un llamado de atención a los partidos:

De acuerdo con Barrios, “la Presidencia de la República informó sobre la incautación de más de 4.000 millones de pesos por parte de la Policía. Dinero que estaba siendo transportado en efectivo en diversos puntos del territorio nacional”.

En respuesta, la MOE felicitó “la labor de las autoridades por cuanto el traslado de altas sumas de dinero durante el día de la elección y los días previos constituye un indicio de posibles hechos de corrupción y compra de votos”.

Y reforzó su llamado “de atención a las organizaciones políticas respecto a su responsabilidad ética en la entrega de avales e insta a fortalecer los procedimientos de selección para asegurar candidaturas y promover la integridad y legitimidad de nuestra democracia”.