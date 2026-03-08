CANAL RCN
Economía

UEES abre convocatoria de cursos gratuitos que potencian el liderazgo y empoderamiento femenino

En el mes de la Mujer, la educación superior flexible y online emerge como una herramienta clave para impulsar el liderazgo femenino en países como Ecuador, Colombia, Perú y España.

Colombia entre los países más optimistas frente al liderazgo femenino en cargos de poder
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 08 de 2026
10:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante marzo, mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el debate global vuelve a centrarse en temas como la igualdad de oportunidades, el acceso a la educación y la participación femenina en espacios de liderazgo.

Día internacional de la Mujer: Bogotá conmemora esta fecha con Feria de la Igualdad
RELACIONADO

Día internacional de la Mujer: Bogotá conmemora esta fecha con Feria de la Igualdad

La la educación superior está jugando un papel cada vez más relevante. En particular, los modelos flexibles y online se consolidan como una herramienta que permite a más mujeres acceder a formación profesional sin abandonar otras responsabilidades personales o laborales.

Esta tendencia se observa en países como Ecuador, Colombia, Perú y España, donde la educación virtual ha comenzado a transformar las posibilidades de formación y desarrollo profesional para miles de mujeres.

Expo Empleo Mujer 2026 ofrece más de 20.000 vacantes en Colombia y 9.000 en Bogotá este 6 de marzo
RELACIONADO

Expo Empleo Mujer 2026 ofrece más de 20.000 vacantes en Colombia y 9.000 en Bogotá este 6 de marzo

Más mujeres estudian con oportunidades como las que ofrece la Universidad Espíritu Santo

Actualmente, las mujeres representan más del 50% de la matrícula universitaria en América Latina y más del 55% en España. Sin embargo, esta mayor participación en el ámbito académico no siempre se traduce en igualdad dentro del mercado laboral.

En muchos casos, su presencia en cargos directivos continúa siendo limitada, situándose entre el 30% y el 35%. Además, la brecha salarial sigue siendo un desafío persistente.

A esto se suma otro factor que históricamente ha afectado las oportunidades de formación, la mayor carga de trabajo no remunerado que suelen asumir las mujeres, especialmente en tareas relacionadas con el cuidado del hogar o de la familia.

Durante años, esta realidad obligó a muchas a tomar decisiones difíciles entre estudiar, trabajar o dedicar tiempo al cuidado de otros.

Mujeres tendrán entrada gratis a parque de diversiones este 8 de marzo: así funcionará el beneficio
RELACIONADO

Mujeres tendrán entrada gratis a parque de diversiones este 8 de marzo: así funcionará el beneficio

La educación universitaria online cambia vidas

Los modelos educativos virtuales están comenzando a modificar esa ecuación. La posibilidad de estudiar desde cualquier lugar y en horarios flexibles permite que más mujeres puedan continuar con su formación sin interrumpir sus carreras profesionales o responsabilidades familiares.

Yeisbis Arango, directora global de operaciones de la modalidad online de la Universidad Espíritu Santo (UEES), explicó que este cambio ha tenido un impacto importante en el perfil de las estudiantes.

Durante mucho tiempo, muchas mujeres tuvieron que elegir entre estudiar, trabajar o cuidar. Hoy esa realidad está cambiando. La educación online no solo abre puertas; permite a muchas mujeres, por primera vez, elegir su propio camino.

Entre las estudiantes se encuentran madres que estudian en horarios nocturnos, profesionales que buscan avanzar en sus carreras sin detener su actividad laboral, emprendedoras que quieren fortalecer la gestión de sus proyectos y mujeres que viven procesos migratorios y encuentran en la educación virtual una forma de reconstruir su trayectoria profesional sin importar el país en el que se encuentren.

Llamado a mujeres en Colombia por documento clave que deben tener para la aprobación de su pensión
RELACIONADO

Llamado a mujeres en Colombia por documento clave que deben tener para la aprobación de su pensión

UEES abre convocatoria de cursos online gratis

El impacto de estos modelos educativos no se limita al acceso a la educación. También influye en el desarrollo de habilidades relacionadas con el liderazgo y la confianza profesional.

Entre las áreas de estudio que registran mayor interés en modalidad online se encuentran carreras como Administración de Empresas, Marketing y Comunicación, y Diseño de Interiores. Estas disciplinas están asociadas con la gestión de proyectos, la creatividad estratégica y la construcción de iniciativas con propósito.

En línea con esta visión, la universidad ha abierto durante marzo una convocatoria para participar en 20 cursos gratuitos en modalidad online enfocados en liderazgo, gestión e innovación.

La convocatoria estará disponible hasta el 27 de marzo de 2026 y está dirigida tanto a hombres como a mujeres, incluyendo participantes nacionales y extranjeros.

La información completa y el proceso de inscripción se encuentran disponibles haciendo clic aquí. https://www.jotform.com/build/260356034690657

“El liderazgo no se improvisa. Requiere formación, conectar con el ser humano y descubrir los talentos de cada persona. Cuando ampliamos el acceso a educación de calidad con flexibilidad, estamos fortaleciendo el ecosistema de liderazgo femenino”, indicó Ana Luisa Vélez, directora corporativa de marketing de la Universidad Espíritu Santo.

En el Mes de la Mujer, iniciativas como estas buscan ir más allá de la conmemoración y contribuir a generar condiciones reales para que más mujeres puedan formarse, especializarse y asumir roles de liderazgo sin renunciar a otras dimensiones de su vida.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 7 de marzo de 2026: conoce el premio mayor

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy sábado 7 de marzo de 2026

Finanzas personales

Colombia entre los países más optimistas frente al liderazgo femenino en cargos de poder

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez denunció robo en uno de sus locales: “Es la primera vez”

La mujer compartió parte del material fílmico en donde se ven a los presuntos implicados en el robo.

Elecciones en Colombia

Procuraduría reporta normalidad en la jornada electoral y descarta indicios de fraude en Colombia

El procurador general aseguró que el proceso avanza con garantías institucionales y sin hechos que alteren el desarrollo de las votaciones.

Kylian Mbappé

¿Mbappé no estará contra Colombia por lesión?: esto dice la prensa francesa

Israel

Irán rechaza intervención de Trump mientras Israel asegura haber atacado base militar en Teherán

Cuidado personal

Manchas y pecas en el rostro: expertos explican por qué salen y cuáles son sus diferencias