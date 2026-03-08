UEES abre convocatoria de cursos gratuitos que potencian el liderazgo y empoderamiento femenino

Durante marzo, mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el debate global vuelve a centrarse en temas como la igualdad de oportunidades, el acceso a la educación y la participación femenina en espacios de liderazgo.

La la educación superior está jugando un papel cada vez más relevante. En particular, los modelos flexibles y online se consolidan como una herramienta que permite a más mujeres acceder a formación profesional sin abandonar otras responsabilidades personales o laborales.

Esta tendencia se observa en países como Ecuador, Colombia, Perú y España, donde la educación virtual ha comenzado a transformar las posibilidades de formación y desarrollo profesional para miles de mujeres.

Más mujeres estudian con oportunidades como las que ofrece la Universidad Espíritu Santo

Actualmente, las mujeres representan más del 50% de la matrícula universitaria en América Latina y más del 55% en España. Sin embargo, esta mayor participación en el ámbito académico no siempre se traduce en igualdad dentro del mercado laboral.

En muchos casos, su presencia en cargos directivos continúa siendo limitada, situándose entre el 30% y el 35%. Además, la brecha salarial sigue siendo un desafío persistente.

A esto se suma otro factor que históricamente ha afectado las oportunidades de formación, la mayor carga de trabajo no remunerado que suelen asumir las mujeres, especialmente en tareas relacionadas con el cuidado del hogar o de la familia.

Durante años, esta realidad obligó a muchas a tomar decisiones difíciles entre estudiar, trabajar o dedicar tiempo al cuidado de otros.

La educación universitaria online cambia vidas

Los modelos educativos virtuales están comenzando a modificar esa ecuación. La posibilidad de estudiar desde cualquier lugar y en horarios flexibles permite que más mujeres puedan continuar con su formación sin interrumpir sus carreras profesionales o responsabilidades familiares.

Yeisbis Arango, directora global de operaciones de la modalidad online de la Universidad Espíritu Santo (UEES), explicó que este cambio ha tenido un impacto importante en el perfil de las estudiantes.

Durante mucho tiempo, muchas mujeres tuvieron que elegir entre estudiar, trabajar o cuidar. Hoy esa realidad está cambiando. La educación online no solo abre puertas; permite a muchas mujeres, por primera vez, elegir su propio camino.

Entre las estudiantes se encuentran madres que estudian en horarios nocturnos, profesionales que buscan avanzar en sus carreras sin detener su actividad laboral, emprendedoras que quieren fortalecer la gestión de sus proyectos y mujeres que viven procesos migratorios y encuentran en la educación virtual una forma de reconstruir su trayectoria profesional sin importar el país en el que se encuentren.

RELACIONADO Llamado a mujeres en Colombia por documento clave que deben tener para la aprobación de su pensión

UEES abre convocatoria de cursos online gratis

El impacto de estos modelos educativos no se limita al acceso a la educación. También influye en el desarrollo de habilidades relacionadas con el liderazgo y la confianza profesional.

Entre las áreas de estudio que registran mayor interés en modalidad online se encuentran carreras como Administración de Empresas, Marketing y Comunicación, y Diseño de Interiores. Estas disciplinas están asociadas con la gestión de proyectos, la creatividad estratégica y la construcción de iniciativas con propósito.

En línea con esta visión, la universidad ha abierto durante marzo una convocatoria para participar en 20 cursos gratuitos en modalidad online enfocados en liderazgo, gestión e innovación.

La convocatoria estará disponible hasta el 27 de marzo de 2026 y está dirigida tanto a hombres como a mujeres, incluyendo participantes nacionales y extranjeros.

La información completa y el proceso de inscripción se encuentran disponibles haciendo clic aquí. https://www.jotform.com/build/260356034690657

“El liderazgo no se improvisa. Requiere formación, conectar con el ser humano y descubrir los talentos de cada persona. Cuando ampliamos el acceso a educación de calidad con flexibilidad, estamos fortaleciendo el ecosistema de liderazgo femenino”, indicó Ana Luisa Vélez, directora corporativa de marketing de la Universidad Espíritu Santo.

En el Mes de la Mujer, iniciativas como estas buscan ir más allá de la conmemoración y contribuir a generar condiciones reales para que más mujeres puedan formarse, especializarse y asumir roles de liderazgo sin renunciar a otras dimensiones de su vida.