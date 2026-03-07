Manchas y pecas en el rostro: expertos explican por qué salen y cuáles son sus diferencias

Las pecas y las manchas en la piel del rostro son zonas con mayor pigmentación que, aunque usualmente son inofensivas, se pueden oscurecer con la exposición al sol y se aclaran durante el invierno.

Pese a que estas no son señal de un trastorno oculto en la piel, los expertos recomendaron hacer seguimiento y revisión si se percata de un cambio de color, un aumento o generan bordes irregulares.

¿Cuál es la diferencia entre las pecas y las manchas?

Según expertos de Mayo Clinic, las pecas usualmente son de color blanco, café o rojo. A diferencia de las manchas oscuras que son planas y se encuentran al ras de la piel.

Las pecas son más comunes entre las personas de tez blanca o personas con cabello de color ojo. Usualmente aparecen en la infancia, la adolescencia y la juventud, pero su cantidad puede aumentar durante esos años. Una de las características distintivas de las pecas son que se oscurecen con la exposición a los rayos ultravioleta.

Usualmente se confunden las pecas con las manchas de la piel, pero las manchas son producto de la exposición frecuente y prolongada al sol. Por el contrario, las pecas pueden ser genéticas y pueden desaparecer con la edad.

¿Cómo cuidar las manchas ya existentes en el rostro?

Según los expertos, las personas pueden evitar el oscurecimiento de las pecas al proteger la piel por medio del uso diario del protector solar de amplio espectro con factor de protección solar de 30 o más.

“Úselo aunque no brille el sol, porque la luz ultravioleta atraviesa las nubes y se refleja en el agua, la nieve y otras superficies. Aplíquese protector solar generosamente y con frecuencia en todas las zonas expuestas, en particular después de nadar o de sudar”, explicaron los especialistas de Mayo Clinic.

Así mismo, para protegerse de los rayos solares se deben usar prendas de protección y no se debe recurrir a cámaras de bronceo. También, se debe estar al tanto de los posibles cambios que se presenten de estas pecas o manchas.