María Corina Machado confirmó que estará en Chile para la posesión de José Antonio Kast

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado, anunció que asistirá al acto de traspaso de mando presidencial en Chile, en el que el presidente electo José Antonio Kast asumirá oficialmente sus funciones.

El evento institucional está previsto para los días 11 y 12 de marzo, cuando el actual mandatario chileno, Gabriel Boric, entregue el poder al nuevo jefe de Estado. La presencia de Machado se da tras recibir una invitación del propio Kast para participar en la ceremonia.

Invitación al traspaso de mando en Chile

De acuerdo con un comunicado difundido por la Oficina de la Vocería Oficial de Machado en la red social X, la líder opositora venezolana fue invitada por el presidente electo chileno para asistir al acto oficial de transmisión de mando.

La confirmación de su asistencia se produce en medio de una agenda internacional que la dirigente ha desarrollado fuera de Venezuela, en la que ha participado en distintas actividades públicas y políticas.

Agenda de actividades durante su visita

Durante su visita a Chile, Machado también tiene previsto participar en el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo. A este evento académico fue invitada por la familia del expresidente chileno Sebastián Piñera.

La dirigente venezolana salió de su país en diciembre pasado para recibir la medalla del Premio Nobel de la Paz en Noruega, después de haber permanecido cerca de un año en la clandestinidad.

En días recientes, Machado también aseguró que planea regresar a Venezuela en las “próximas semanas”. Según indicó, su objetivo es prepararse para lo que describió como “una nueva y gigantesca victoria electoral”.

La líder opositora afirmó que espera volver a su país junto con otros venezolanos en el exilio para trabajar en lo que considera una transición democrática. En un video publicado en sus redes sociales, señaló que regresará para “garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible”.