Hermana de Yeison Jiménez denunció robo en uno de sus locales: “Es la primera vez”

La hermana de Yeison Jiménez se ha vuelto a tomar las redes sociales, en las horas más recientes, al compartir detalles del delito que se presentó en uno de los establecimientos comerciales del cantante. Así mismo, la mujer solicitó ayuda a sus seguidores para poder dar con los responsables.

Robo en un local de Yeison Jiménez

En las horas más recientes, Lina Jiménez se tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram para revelar detalles de la situación que se vivió en uno de los locales de ‘La Cumbre’, la marca de Yeison Jiménez que posee entre criaderos de caballos, negocio apícola, entre otros locales.

En esta oportunidad, los hechos se presentaron en el café-bar del artista, en donde, según la historia de Jiménez, una pareja habría hurtado el bolso de una clienta que se encontraba allí. Ante esto, se hizo un llamado a respetar y honrar dicho espacio con el que también se buscaría rendir un homenaje al cantante.

“Lamentamos el robo del bolso de uno de nuestros clientes en el local. Es la primera vez que ocurre una situación así en la @lacumbrelicorera. Este es un espacio que busca honrar y respetar el nombre y la imagen de Yeison Jiménez”, se lee en el texto.

De igual manera, hizo un llamado a la ciudadanía a aportar información que pueda conducir al esclarecimiento de los hechos y las respectivas acciones legales en contra de los presuntos responsables.

“Si alguien reconoce a las personas o tiene información, agradecemos que realicen la denuncia correspondiente o me la hagan saber. Entre todos cuidemos este lugar”, finalizó el texto.

Foto: Captura pantalla IG @linajimenez.g

Hermana de Yeison Jiménez preocupa por su estado de salud

Por otro lado, Lina volvió a llevarse la atención de los internautas al compartir una fotografía en la que se le observó llevando un vendaje en su ojo izquierdo. Según el texto, compartido en la misma historia de Instagram, la empresaria aseguró que: “Si van a llorar, no se froten los ojos”.