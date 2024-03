¡De venta libre! Estados Unidos anunció la primera pastilla anticonceptiva: precio y detalles

En un paso histórico para la salud reproductiva en Estados Unidos, la empresa Perrigo anunció el lanzamiento de Opill, la primera pastilla anticonceptiva oral de venta libre en el país. Este innovador producto estará disponible tanto en tiendas físicas como en línea en este mes de marzo con un precio accesible para los consumidores.

Con un precio sugerido de US$ 19,99 para un suministro de un mes y US$ 49,99 para un suministro de tres meses, Opill ofrece una opción económica y conveniente para las personas que buscan una anticoncepción eficaz sin necesidad de receta médica. Además, estará disponible en cajas para uno, tres y seis meses, brindando flexibilidad y comodidad a los usuarios.

Según Triona Schmelter, vicepresidenta ejecutiva y presidenta de autocuidado del consumidor para Estados Unidos de Perrigo, Opill estará fácilmente disponible tanto en tiendas físicas como en línea. Se espera que los consumidores puedan realizar pedidos anticipados en ciertas tiendas esta semana, y que el producto esté en las estanterías en poco tiempo.

La eficacia de Opill en la prevención del embarazo se sitúa en un impresionante 98%, siempre y cuando se tome correctamente, según las instrucciones y a la misma hora todos los días. Aunque esto es ligeramente inferior al estándar de eficacia del 99% de otras pastillas anticonceptivas, sigue siendo una opción altamente confiable para la anticoncepción.

