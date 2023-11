Insulina y para el manejo del dolor: medicamentos que más registran desabastecimiento en el país

El país enfrenta una crisis en el suministro de medicamentos que afecta a la población y desata una serie de debates en torno a las causas y las soluciones, esto teniendo en cuenta que se han visto gravemente afectados los pacientes que tienen tratamientos que no pueden ser interrumpidos.

En entrevista con Noticias RCN, Jorge García, presidente de la Fundación Retorno Vital, hizo un llamado respecto al desabastecimiento de los medicamentos y al Gobierno que no ha garantizado su continuidad.

¿El desabastecimiento de medicamentos es muy alto?

El 96% de las moléculas que están incluidas hoy en el plan de beneficios de salud y que cubre la demanda de la población con patologías crónicas y de alto costo no encuentran disponibles en los canales institucionales, es decir, en los gestores farmacéuticos encargados de entregar este tipo de moléculas, muchas de ellas no las están entregando.

Lo único cierto es que no les están diciendo la razón por la cual no la tienen disponible, simplemente les dicen, está desabastecido. En algunos casos, haciéndole la trazabilidad, nos damos cuenta de que ese insumo no está desabastecido.

¿Qué medicamentos o insumos hay escasez no están recibiendo?

No estamos recibiendo suficientes cantidades de insulinas, se están demorando mucho en expedir los medicamentos para el manejo del dolor, hipercolesterolemia, manejo de la tensión arterial, problemas cardiovasculares, también insumos para el manejo de la diabetes e hipoglicemiantes orales.

Gran número de medicamentos que están incluidos en el plan de beneficios de salud y que no los estamos encontrando de manera continua y permanente. Y ni que decir de esos medicamentos que están por fuera del plan de beneficios en salud.

¿Cuál es el mensaje le envía a las EPS, Invima y al Gobierno Nacional?

Al Gobierno Nacional le diría que debe gobernar sobre el sistema de salud actual, son ellos los que deben garantizar el derecho fundamental a la salud, a las EPS, no pueden generar la excusa que no como tienen el recurso, van a dejar de prestar el servicio.

Tienen que garantizar la gestión del riesgo y asegurar la atención de los colombianos, y al Invima, que no pueda ser parte de ese proceso tan demorado de aprobación de nuevas tecnologías y renovación de registros Invima.