En una entrevista a medios, Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, reveló que ambos padecían Asperger. El político contó que su padre los llevó al psicólogo y este les dio el diagnóstico. “Hay momentos en que podemos estar con 100.000 personas, pero de repente no estamos. El caso de Gustavo es más intenso que el mío. Él habita su propio universo, que está en su cabeza, y a veces el mundo no existe allá afuera. Su capacidad de genio lo separa más de la gente”, dijo.

Puede leer: Congresistas solicitarán al Senado exámenes médicos para conocer el estado de salud del presidente

¿Qué es Asperger, el trastorno que tendría el presidente Petro?

En NoticiasRCN.com consultamos a María Camila Mariño, terapeuta ocupacional especialista en neuropsicología infantil. La experta explicó que el Asperger es un trastorno del espectro autista que está en el nivel más alto del funcionamiento, independencia y desempeño. “Por lo general, son personas con coeficiente intelectual superior, muy hábiles a nivel cognitivo y usualmente expertos en un área, como matemáticos, científicos, artistas y demás”.

Quienes presentan esta condición tienden a presentar dificultades en socialización, comunicación y conducta. “Hay que tener en cuenta desde que edades se va a presentar. Si son niños, tienen dificultades para expresar sus emociones, para adaptarse a diferentes contextos nuevos y por ello entran en crisis, pero el perfil de cada persona es distinto”, señaló.

Por otra parte, Tatiana Manrique Zuluaga, doctora en psicología experimental y neurociencia del comportamiento, explica que hay tres características que abarcan el Asperger:

Dificultad en interacción social y comunicación

Comportamientos repetitivos

Intereses restringidos como enfocar la atención en un solo tema

Señala además que este trastorno no requiere tratamiento médico porque es neuropsicológico y debe ser diagnosticado por profesionales con una evaluación clínica. No es una enfermedad, y por ende no se cura con ningún tipo de medicamento, pero permite llevar una vida completamente normal en aspectos sociales, laborales y demás. “No inhabilita para ser profesional, ser padres o cumplir diferentes roles en la sociedad, con el apoyo correcto”.

Para tratarla, se necesita un apoyo a nivel de habilidades sociales con procesos terapéuticos y neuropsicológicos.

No se pueden utilizar estos conceptos para desprestigiar a las personas, dijo la profesional.

En contexto: Inasistencia del presidente Gustavo Petro a evento en Cartagena generó gran malestar en la comunidad