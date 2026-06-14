CANAL RCN
Colombia

En menos de un mes, Hospital General de Medellín restringe servicios a pacientes de tres EPS intervenidas

La institución invitó a los afiliados de Comfachocó y Nueva EPS a contactar directamente a sus entidades para conocer la red de prestadores habilitada.

Foto: Hospital General de Medellín

Noticias RCN

junio 14 de 2026
10:25 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez anunció que, a partir del martes 16 de junio, dejará de recibir pacientes de la Nueva EPS y Comfachocó, debido a incumplimientos en los pagos.

Salen a la luz nuevos casos e irregularidades en centros estéticos: estas son las ciudades con más reportes
RELACIONADO

Salen a la luz nuevos casos e irregularidades en centros estéticos: estas son las ciudades con más reportes

La medida se suma a la restricción aplicada semanas atrás a los afiliados de Coosalud, lo que significa que en menos de un mes tres EPS intervenidas por el Gobierno han perdido acceso a este centro hospitalario.

Cartera millonaria y riesgo financiero

Según el comunicado oficial, las EPS Comfachocó y Nueva EPS no realizaron el giro correspondiente al mes de mayo, por valores cercanos a $2.000 millones y $5.000 millones, respectivamente. Además, mantienen deudas acumuladas de $7.000 millones y $18.000 millones.

Bebé en delicado estado ha sido rechazado en 43 hospitales: Nueva EPS lo trasladará a Bogotá
RELACIONADO

Bebé en delicado estado ha sido rechazado en 43 hospitales: Nueva EPS lo trasladará a Bogotá

El hospital advirtió que este incumplimiento compromete de manera directa sus finanzas y pone en riesgo la continuidad de los servicios de salud. Por ello, se restringirá la atención a los usuarios de estas entidades, garantizando únicamente la atención de urgencias y los servicios que representen riesgo vital para los pacientes.

Usuarios deberán acudir a sus EPS

La institución invitó a los afiliados de Comfachocó y Nueva EPS a contactar directamente a sus entidades para conocer la red de prestadores habilitada. “El Hospital lamenta profundamente las incomodidades que esta situación, ajena a nuestra voluntad institucional, pueda generar”, señaló el gerente Juan David Arteaga Flórez en el comunicado.

Bebé en delicado estado ha sido rechazado en 43 hospitales: Nueva EPS lo trasladará a Bogotá
RELACIONADO

Bebé en delicado estado ha sido rechazado en 43 hospitales: Nueva EPS lo trasladará a Bogotá

Con esta decisión, el Hospital General de Medellín se convierte en uno de los primeros centros de referencia en el país en restringir servicios a tres EPS intervenidas, reflejando la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Clan del Golfo

Capturan a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Cesar por difusión de panfletos intimidatorios

Santa Marta

Santa Marta declara calamidad pública por fenómeno de El Niño

Bogotá

El problema que se esconde en las cárceles: ocho de cada diez extranjeros presos son venezolanos

Otras Noticias

Cuidado personal

¿Cómo la medicina estética y el autocuidado se están volviendo un tema de mayor interés para los hombres?

Expertos han analizado la evolución del autocuidado y las nuevas tecnologías que han aumentado el interés de los hombres.

Mundial de fútbol

La histórica medalla de Pelé del Mundial 1958 será subastada en Inglaterra: esto vale

Ese partido de 1958 marcó el inicio de la leyenda de Pelé, quien falleció en diciembre de 2022.

Nueva York

Nueva York celebró la histórica victoria de los Knicks en las Finales de la NBA

Horóscopo

Horóscopo de hoy: domingo 14 de junio de 2026

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 13 de junio de 2026: conozca el premio mayor