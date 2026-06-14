En menos de un mes, Hospital General de Medellín restringe servicios a pacientes de tres EPS intervenidas

El Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez anunció que, a partir del martes 16 de junio, dejará de recibir pacientes de la Nueva EPS y Comfachocó, debido a incumplimientos en los pagos.

La medida se suma a la restricción aplicada semanas atrás a los afiliados de Coosalud, lo que significa que en menos de un mes tres EPS intervenidas por el Gobierno han perdido acceso a este centro hospitalario.

Cartera millonaria y riesgo financiero

Según el comunicado oficial, las EPS Comfachocó y Nueva EPS no realizaron el giro correspondiente al mes de mayo, por valores cercanos a $2.000 millones y $5.000 millones, respectivamente. Además, mantienen deudas acumuladas de $7.000 millones y $18.000 millones.

El hospital advirtió que este incumplimiento compromete de manera directa sus finanzas y pone en riesgo la continuidad de los servicios de salud. Por ello, se restringirá la atención a los usuarios de estas entidades, garantizando únicamente la atención de urgencias y los servicios que representen riesgo vital para los pacientes.

Usuarios deberán acudir a sus EPS

La institución invitó a los afiliados de Comfachocó y Nueva EPS a contactar directamente a sus entidades para conocer la red de prestadores habilitada. “El Hospital lamenta profundamente las incomodidades que esta situación, ajena a nuestra voluntad institucional, pueda generar”, señaló el gerente Juan David Arteaga Flórez en el comunicado.

Con esta decisión, el Hospital General de Medellín se convierte en uno de los primeros centros de referencia en el país en restringir servicios a tres EPS intervenidas, reflejando la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud.