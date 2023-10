Síndrome de colon irritable: tome nota de los síntomas y posible tratamiento

Muchas personas suelen tener problemas de digestión todos los días, sentir pesadez, acidez, acumulación de gases y entre otras molestias que, aunque son muy comunes, no son normales y se deben tratar.

Este tipo de afecciones corresponden a un posible síndrome de colon irritable, una condición que afecta a miles de personas alrededor del mundo y la cual se ha normalizado bastante. Las personas se acostumbran a vivir con los síntomas, pensando que es natural y que se debe a su genética, aunque no debería ser así.

Un reciente estudio realizado por el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases ha revelado que existe un vínculo entre el estado de ánimo y el síndrome de colon irritable, lo que ha sido motivo de evaluación de muchos médicos.

Síntomas del colon irritable

El síndrome de colon irritable se caracteriza por un grupo de síntomas como:

Cambios en las deposiciones, tanto en la textura como en la cantidad de veces que se hacen al día.

Diarrea o estreñimiento.

Dolor abdominal recurrente.

Hinchazón o distención abdominal.

Acumulación de gases.

Sangrado rectal.

Vómito.

Mucosa en las heces.

Aunque estas manifestaciones físicas son ampliamente conocidas, los investigadores han descubierto que las alteraciones en el estado de ánimo de una persona, como la ansiedad, la tristeza, la rabia, la vergüenza y el miedo, pueden influir en la intensidad de las molestias asociadas a esta condición.

El estudio también destaca la importancia de llevar un estilo de vida saludable para el cuidado del colon. La falta de ejercicio regular y una mala alimentación pueden tener un impacto negativo en la salud del colon y empeorar los síntomas del síndrome de colon irritable.

¿Cómo se puede tratar el colon irritable?

Una de las recomendaciones clave para tratar el síndrome de colon irritable es seguir una dieta baja en FODMAP. Estos son carbohidratos que pueden ser difíciles de digerir, y su eliminación de la dieta puede ayudar a aliviar los síntomas en algunas personas.

La dieta consiste en dejar de consumir ciertos alimentos durante 2 a 6 semanas y luego reintroducirlos gradualmente para observar cómo reacciona el cuerpo. Los FODMAP son fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, además de polioles.

Estos nuevos hallazgos, publicados en el informe del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, contribuyen a una mejor comprensión del síndrome de colon irritable y abren la puerta a nuevas formas de tratamiento y manejo de esta condición de salud.

Es importante destacar que el síndrome de colon irritable es una condición médica que debe ser tratada con cuidado y bajo la supervisión de un profesional de la salud.

Si experimenta síntomas recurrentes como dolor abdominal y cambios en la evacuación de las heces, se recomienda consultar a un médico para un diagnóstico apropiado y un plan de tratamiento adecuado.