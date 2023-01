"La soledad mata como las enfermedades": el problema de salud pública que cobra vidas

Desde hace tiempo que la salud mental dejó de ser un tabú y después de mucho taparlo, se ha develado la verdad que hay detrás de ella y es que es asunto de salud pública al que se le debe dar la importancia que tiene y al que se le debe poner bastante atención.

Si de algo sirvió el confinamiento por la pandemia del Covid-19 hace casi tres años fue que la soledad en la que vivieron muchas personas dejó al descubierto las consecuencias en la salud que ésta conlleva y una de ellas incluso es la muerte.

No es exagerado decirlo y es un problema al que se le debe dar la importancia que merece. De hecho, de acuerdo a un estudio de los científicos Holt-Lunstad J, Smith TB, Baker M, Harris T, Stephenson D. Loneliness, para el departamento de psicología de la Brigham Young University en Estados Unidos, la soledad y el aislamiento incrementan el riesgo de muerte en cerca de un 30%, pero es mayor el riesgo de derivar en una enfermedad cardiovascular, demencia, depresión y otros problemas de salud mental.

Soledad como riesgo de muerte

Es más, la publicación añade que factores como el aislamiento social, vivir solo y la soledad, aumentan el riego de muerte en un 29%, 30% y 26%, respectivamente.

La OMS en un su documento Social isolation and loneliness among older people: advocacy brief publicado en 2021, expuso que un rango del 20% al 34% de adultos mayores de China, Europa, América Latina y Estados Unidos se sienten solos. "Acortan la vida de las personas mayores y dañan su salud física y mental y su calidad de vida", añade el texto.

Un dato a tener en cuenta y es que las investigaciones especializadas arrojan a que la soledad puede llegar a ser causa de muerte en pacientes recién operados. De acuerdo a un estudio de la comunidad médica de la Universidad de Michigan, "los resultados sugieren que la soledad puede ser un determinante social importante de los resultados postoperatorios, en particular para la atención no electiva" y que existe un riesgo de mortalidad a los 30 días después de la operación en aquellos pacientes que no tienen compañía.

"La soledad mata como las enfermedades. Y produce más dolencias, como si fuera una cascada. Para mí, es un síndrome geriátrico, como la fragilidad: tiene una alta prevalencia en las personas mayores y un impacto en la salud", asegura Ester Roquer, presidenta de la Sociedad Catalana de Geriatría de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña.

Acelera enfermedades físicas y mentales

El factor social viene a tener una importancia grande en cuanto a contraer enfermedades. Por ejemplo, un estudio británico publicado en el Journal of the Royal Society of Medicine, revela que, desde la psicología, la mayoría de motivos en casos de depresión y suicidio están asociados a la soledad, así como el alcoholismo, la drogadicción y enfermedades cardiovasculares.

"Los comportamientos dañinos asociados con una mayor mortalidad son más comunes en aquellos que están solos o aislados. Tanto las personas solas como las socialmente aisladas son más propensas a fumar, beber alcohol y tomar malas decisiones dietéticas. Es menos probable que salgan de sus hogares con regularidad para hacer ejercicio y tienen poca adherencia a la medicación prescrita", asegura el texto.

“Todos los factores sociales y psicosociales tienen un impacto en la salud cardiovascular. No se sabe la causa exacta, pero los estilos de vida no son iguales. La persona que vive en pareja o en familia tiene menos riesgo cardiovascular. El ser humano está hecho para vivir en grupo y acompañado", agrega María Rosa Fernández, presidenta de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardiorrespiratoria de la Sociedad Española de Cardiología.

En últimas y de acuerdo a Tereza Moreno, coordinadora del Grupo de Estudio de Neurogeriatría de la Sociedad Española de Neurología, la soledad no es el síntoma de enfermedades mentales como la demencia y depresión, pero sí es la razón que acelera a que una persona llegue a esta condición.

Hábitos de vida y comportamientos dañinos tienen como resultado el poco contacto sociales en personas, lo que conlleva a la soledad. Poner atención a la salud física y emocional, lleva a una mejor relación interpersonal del individuo.