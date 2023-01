Mara Cifuentes y la manera en la que enfrentó la ansiedad y la depresión

En julio del año pasado, Mara Cifuentes publicó en su cuenta de Instagram un video que puso en alerta a más de un millón de personas que la siguen. Estaba en una clínica de reposo, cerca de Medellín, la ciudad donde vive. Cuando Reportajes RCN la visitó en su casa, cuatro meses después, recordó cómo empezó este delicado episodio.

“O sea, lo que me estaba pasando era muy fuerte, específicamente mi ex me había terminado por otra. Eso me generó unas emociones muy fuertes y mi mejor amiga, gracias a Dios, estaba y me dijo: ‘Tú necesitas reposo mental’. A mí me diagnosticaron con trastorno depresivo y trastorno de ansiedad”, dijo.

Los médicos le diagnosticaron trastorno depresivo y de ansiedad, pero no era la primera vez que la modelo pasaba por una crisis de salud mental. Las primeras señales llegaron unos tres años antes, cuando empezó a convertirse en figura gracias a un programa de televisión, a su exposición en redes sociales y a su condición de mujer transexual.

“Y, de hecho, cuando en el 2019 estuve en Nueva York, me di cuenta de que en esa ciudad tan grande y todo que yo sufría era depresión. Allá yo caí por primera vez en cuenta y dije: ‘Yo sufro depresión’, porque el tema empezó a volverse más popular. Empezaron a hablar más de eso, y empecé a sentirme como identificada con ciertas características de personas, con otros trastornos así”, agregó.

En aquel momento actuó con madurez, viajó de inmediato a Colombia en busca de atención profesional y comenzó un tratamiento al tiempo que vivía el crecimiento de su carrera en el modelaje y de la fama. Sin embargo, la calma que experimentó fue temporal, porque en el 2021 se activó de nuevo la montaña rusa de emociones que le parecían incontrolables. Entonces se sometió a un tiempo de reposo en Bello, Antioquia, y más adelante decidió ingresar a un centro de rehabilitación, siempre atendiendo recomendaciones de profesionales en salud.

Volver a poner los pies en la tierra

“No necesariamente la rehabilitación tiene que ser de drogas, sino que es una manera de volver a poner los pies en la tierra. Te ayudan a volver al mundo, a volver a funcionar, a volver a sentirte bien, a poder tener la capacidad de resolver problemas, sin desestabilizarte tanto, a lograr una madurez emocional diría yo”, profundizó.

Pocos, muy pocos, habrían sospechado que, en lo profundo, esta diva primípara, amada por el espejo, por las cámaras y por las redes sociales, ha experimentado una tormentosa procesión. “En mi caso ha habido diferentes niveles, como que yo dije, toqué el fondo, y me sentía lo peor, o sea, lo peor. Para mí estar en un momento de esos es sentir completa oscuridad, o sea, como que no ves salida ni tu cerebro te la presenta… no hay un futuro, no ves que nada bueno te pueda pasar… es lo peor”.

A ella le ocurría lo mismo que a miles de jóvenes en Colombia y en el mundo, quienes un día se ven embargados por pensamientos y emociones que se salen de control, trastornos que requieren manejo profesional. El psiquiatra José Manuel Santacruz, uno de los expertos en salud mental consultados por Noticias RCN, advierte sobre el riesgo de la impulsividad que pueden experimentar las personas ante una situación difícil.

“La tendencia en la adolescencia es actuar de formas impulsiva, entonces muy fácilmente se toman decisiones apresuradas y seguramente tiene que ver, entre otros factores, lógicamente, con que en esta población en particular veamos tasas más altas de intento de suicidio”, explicó.

Los pensamientos más peligrosos

También los jóvenes como Mara pueden caer en la ideación suicida. Cuando ella superó la segunda crisis y creyó que ya estaba a salvo de las emboscadas de la psiquis, tuvo un golpe emocional que la llevó a tener pensamientos peligrosos y la puso de nuevo a las puertas de una clínica de reposo. Ocurrió en febrero del 2022, cuando rompió con su pareja. “Primero empecé a sentir que no sentía nada, pues por un estado de tiempo, como que ni emociones ni tristezas, me sentía como nada… Y después empecé a tener pensamientos de querer suicidarme, querer quitarme la vida”.

En esta tercera crisis la modelo sufrió, además, largas faltas de sueño que empeoraron su estado. Era como un círculo vicioso, porque el insomnio era consecuencia de lo que vivía emocionalmente. Es ahí donde aparece la amiga que le recomienda reposo mental, y la impulsa a ponerse de nuevo en manos de profesionales.

“Todo empezó, ahora ya no me da pena decirlo ni miedo porque tuve que trabajar mucho en mí para poder sentarme aquí otra vez con una sonrisita y poder contarles lo que me pasó, pero en ese entonces mi ex me dejó por otra mujer, yo tenía planes. Esta segunda vez fue más fuerte porque la verdad me sentí que había recaído en mis emociones, había colapsado otra vez en un estado pues… qué me avergüenza. Estuve en estados que yo me veo y no me reconozco ¿Si me entiendes?”.

Sin duda la intervención de su amiga fue clave en esta ocasión, como ella lo reconoce. A propósito, el psiquiatra Rodrigo Córdoba, otro de los profesionales consultados por Reportajes RCN, insiste en lo importantes que son las acciones de los familiares, amigos o compañeros de una persona que atraviesa por estados de depresión y ansiedad. “Preguntar es prevenir, prevenir es preguntar. Si nosotros, los familiares, alguien, ve un cambio dramático de las personas, es importante preguntarles qué está pasando y qué está sucediendo en esa cabeza”.

En esta oportunidad, Mara fue sometida además a una desintoxicación porque en el intento de escapar de la “tusa” incurrió en excesos. “El caso es que eso en mi mente generó un choque emocional muy grande y yo lo mezclé con sustancias que no debí. O sea, me arrepiento mucho, pero igual uno aprende de todos sus errores y creo que hoy soy una mujer más consiente”.

Las sustancias prohibidas también le causaron un desbalance hormonal que es peor para quienes tienen tratamientos especiales como ella, quien aprovecha la entrevista con Noticias RCN para hacer una advertencia a las que llama sus “sirenitas”, es decir, quienes como ella hicieron o están haciendo tránsito de hombre a mujer: “A mis sirenitas, a las personas trans, les quiero advertir la gravedad que tiene de pronto el consumo de hormonas y mezclarlo con los excesos”.

Mara reconoce que en el fondo de los trastornos que la afectaron yace una causa más profunda que viene de los tiempos de la niñez. Fue testigo del maltrato a su mamá, y aunque todo esto fue superado y por su parte perdonado, sabe que las huellas están allí, en la psique, y hay que buscar cómo erradicarlas del todo, siempre con ayuda profesional y un trabajo espiritual consistente. “Es una batalla de todos los días y vale la pena lucharla, yo les diría a esas personas que sufren de depresión que den un paso, que es muy difícil, y se vuelve más difícil cuando no haces nada y cuando empiezas a dejar que el hueco se vuelva más profundo”.

Realización: Ricardo Abella