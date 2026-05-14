Expareja de Aida Victoria pidió revisión del ICBF sobre su hijo: esto dijo la influencer

Aida Victoria Merlano rompió silencio y reveló que funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) llegaron a su vivienda tras una solicitud realizada por Juan David Tejada, padre de su hijo y conocido en redes sociales como ‘El Agropecuario’.

La empresaria habló del tema durante una transmisión en vivo, donde explicó que la visita se realizó para verificar las condiciones en las que vive el menor mientras ella cumple compromisos laborales dentro y fuera del país.

Según relató, el reporte presentado ante la entidad señalaba una supuesta preocupación por el entorno del niño debido a la ausencia temporal de la creadora de contenido. No obstante, Merlano aseguró que entregó toda la información requerida y que la inspección concluyó sin observaciones negativas.

¿Qué motivó la visita del ICBF a la casa de Aida Victoria?

De acuerdo con lo explicado por Aida Victoria, la intervención se originó luego de que Juan David Tejada manifestara que desconocía quién estaba al cuidado del menor mientras ella permanecía fuera de Colombia.

La influencer sostuvo que el niño estuvo acompañado en todo momento por personal contratado y afirmó que incluso existían contactos recientes entre las niñeras y el padre del menor.

Estuve por fuera del país. Andaba trabajando porque, como yo mantengo a mi hijo, me tocó trabajar. Saqué mi contrato y le mostré todo, dijo Merlano.

Según comentó, durante la revisión se mostraron conversaciones y videollamadas que evidenciaban que Tejada conocía el estado del niño.

Merlano también explicó que presentó contratos laborales y respondió cada pregunta hecha por las profesionales del Bienestar Familiar para demostrar que las necesidades del menor estaban cubiertas.

¿Qué dijo Aida Victoria sobre su relación con Juan David Tejada?

Durante la transmisión, la barranquillera entregó detalles sobre la relación actual con su expareja y aseguró que no mantienen comunicación directa debido a procesos legales previos.

La creadora de contenido afirmó que existe una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar y señaló que esa documentación fue presentada durante la visita del ICBF. Además, se refirió a la cuota alimentaria enviada recientemente por Tejada, indicando que el aporte económico fue menor al esperado.

Da menos de un salario mínimo legal vigente, pero no importa, al menos mandó algo. Eso alcanza para comprarle, no sé, como tres pijamas a mi hijo de las que yo le compro, pero algo se hace con eso. Obviamente, no vas a costear jamás el estilo de vida que yo le doy a mi hijo, pero hizo su esfuerzo, mencionó.

Otro de los aspectos que llamó la atención fue la descripción que hizo sobre los espacios destinados para el crecimiento de su hijo dentro del apartamento.

Yo le dije: ‘Mira, este es su parque de diversiones’, porque en mi casa yo tengo un columpio, un resbaladero; adentro del apartamento, yo mandé a desarmar el estudio y lo convertimos prácticamente en un parque. Tiene una cancha con pelotas, una caja de juguetes y la psicóloga estaba seca, concluyó.

Aida explicó que adecuó zonas recreativas y áreas de juegos para el desarrollo del menor, situación que, según ella, sorprendió positivamente a las funcionarias encargadas de la revisión.