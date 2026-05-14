Ministro de Defensa de Israel se despachó contra Lamine Yamal tras celebrar con bandera de Palestina

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, lanzó un duro pronunciamiento contra el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, luego de que el jugador apareciera ondeando una bandera de Palestina durante las celebraciones del título de LaLiga de España.

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La polémica se produjo después de que varios jugadores del Barcelona recorrieran las calles en un bus celebrando la consagración del club español. En medio de la celebración, Yamal fue visto levantando una bandera palestina, un gesto que provocó la reacción inmediata del funcionario israelí.

¿Qué dijo el ministro de Defensa de Israel sobre Lamine Yamal?

Israel Katz aseguró que el futbolista “eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamas”.

“Quien apoya este tipo de mensajes debe preguntarse: ¿considera esto humanitario? ¿Es esto moral?”, expresó Katz. Además, afirmó que no guardará silencio frente a lo que calificó como “incitación contra Israel y contra el pueblo judío”.

El ministro también pidió una postura pública del club catalán frente a lo ocurrido. “Espero que un club grande y respetado como Barcelona se desmarque de estas declaraciones y deje claro, de manera inequívoca, que no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo”, sostuvo.

¿Qué dijo Hansi Flick tras el gesto de Lamine Yamal?

Tras los festejos del Barcelona, el técnico del equipo, el alemán Hansi Flick, fue cuestionado por el gesto de Lamine, a lo que le recomendó tratar de evitar estar en medio de estas polémicas, pero no tomó postura con relación a sus ideologías.

"Son cosas que normalmente no me gustan", dijo Flick en la rueda de prensa previa al partido de la fecha 36 de La Liga contra el Alavés. "Le he dicho que si quiere hacerlo es decisión suya, ya es mayor de edad. Nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol y tenemos que tener en cuenta lo que el público espera de nosotros", reiteró el técnico azulgrana.