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¡Vuelve y juega! Shakira participará en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

La barranquillera tendrá una participación especial junto a BTS y Madonna para el evento mundial.

Foto: AFP
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Noticias RCN

mayo 14 de 2026
10:50 a. m.
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Colombia se encuentra marcando la parada para esta nueva edición de la Copa del Mundo 2026 con la que J Balvin y Shakira se han sumado a los artistas que participarán tanto en las canciones oficiales del evento, la apertura del mismo y ahora el show de medio tiempo de la gran final.

El anuncio se dio por medio de las redes sociales oficiales de la FIFA, quienes compartieron un especial video para anunciar a los artistas invitados al evento.

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Shakira estará en la final de la Copa del Mundo

Es un hecho y Shakira se unirá a la icónica presentación que suele realizarse al terminar el primer tiempo de la gran final que busca conocer al campeón del mundo.

Por medio de un especial video, Chris Martin, de Coldplay, se unió a los personajes de Plaza Sésamo para anunciar la importante novedad con la que no solo se anunció a la barranquillera, sino también a Madonna y BTS.

El espectáculo, organizado por Chris, tendrá una duración de no más de 11 minutos. Esta se disputará en Nueva Jersey el 19 de julio y se espera la presencia de más de 80 mil espectadores.

Este anuncio se suma al gran hito musical de la artista, quien también es la encargada de la canción oficial del evento en su colaboración ‘Dai Dai’ con la que saluda al mundo entero por medio de diferentes idiomas para dar la bienvenida a un nuevo Mundial de Fútbol.

Por supuesto, dicha revelación ya ha generado gran conmoción entre el público colombiano, quienes exaltaron la cuarta participación de la mujer en la Copa del Mundo al considerarla como “la reina de los mundiales”.

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J Balvin encabezará el show inaugural del Mundial

La presencia colombiana para la Copa Mundial 2026 está más viva que nunca, pues ahora también se dio a conocer que J Balvin será el encargado de encabezar el show inaugural del Mundial 2026 en compañía de otros artistas.

Por supuesto, la novedad ya ha conmocionado a millones de fanáticos, quienes aseguraron que la comunidad latina está más presente por medio de su música que se ha tomado todos los rincones del planeta entero.

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