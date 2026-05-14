El dólar no frena en Colombia: así amaneció este 14 de mayo de 2026

El precio del dólar en Colombia continúa mostrando movimientos importantes durante esta semana. Para este jueves 14 de mayo de 2026, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3.794,91, manteniéndose en niveles que no se veían desde hace más de dos meses.

Según los datos del mercado cambiario, la divisa estadounidense abrió la jornada en $3.785, registrando una caída de $9,91 frente a la TRM oficial del día.

Precio del dólar en Colombia hoy, 14 de mayo de 2026

La moneda estadounidense viene mostrando una tendencia alcista en los últimos días. Frente a la jornada anterior, el dólar subió $19,84, equivalente a un incremento del 0,53 %.

Además, comparado con el mismo día de la semana pasada, la divisa aumentó $88,47, mientras que frente al mes anterior el incremento fue de $186,81, reflejando una subida del 5,18 %.

Otro dato que llamó la atención es que el dólar alcanzó su valor más alto desde el pasado 9 de marzo de 2026, lo que mantiene atentos a inversionistas, comerciantes y ciudadanos que realizan transacciones en moneda extranjera.

Sin embargo, al comparar con el mismo periodo de 2025, el dólar todavía se mantiene por debajo de los niveles registrados hace un año, con una caída cercana al 9,74 %.

Así se ha movido la TRM en Colombia

Durante el miércoles 13 de mayo, la cotización del dólar ya había mostrado señales de incremento. Ese día, la moneda estadounidense subió $16,07 frente a la jornada previa, equivalente a un aumento del 0,43 %.

Aunque el comportamiento del dólar depende de factores internacionales como el precio del petróleo, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos y el panorama económico global, en Colombia el movimiento de la divisa sigue impactando sectores como el turismo, las importaciones y el costo de algunos productos.