Selección Colombia entregó lista preliminar para el Mundial 2026: varias sorpresas en los 55 jugadores

La Selección Colombia comenzó a encaminar su preparación rumbo al Mundial 2026 con la entrega de una lista preliminar de 55 jugadores, revelada este jueves 14 de mayo por el director técnico Néstor Lorenzo.

El combinado nacional debutará en la cita orbital el próximo 17 de junio, y desde ya empiezan a generarse debates por algunas decisiones del cuerpo técnico.

La convocatoria incluye una mezcla de experiencia, juventud y varias sorpresas que no han pasado desapercibidas entre los hinchas. Entre las novedades más comentadas aparece el llamado del arquero de Independiente Santa Fe, Andrés Mosquera Marmolejo, quien recibe una oportunidad importante en el proceso.

También destacan nombres como Sebastián Villa, Jordan Barrera, Edwin Cetré, Junior Hernández, Edier Ocampo y Neicer Villarreal, quienes ingresan como alternativas frescas en la prelista mundialista.

Lista de 55 preconvocados de la Selección Colombia

La nómina completa entregada por el cuerpo técnico es la siguiente:

Kevin Mier

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Álvaro Angulo

Jhon Arias

Santiago Arias

Yaser Asprilla

Jordan Barrera

Wilmar Barrios

Cristian Borja

Rafael Santos Borré

Juan Cabal

Jamilton Campaz

Johan Carbonero

Jorge Carrascal

Kevin Castaño

Edwin Cetré

Jhon Córdoba

Juan Guillermo Cuadrado

Carlos Cuesta

Nelson Deossa

Willer Ditta

Jhon Durán

Carlos Andrés Gómez

Sebastián Gómez

Juan Camilo Hernández

Junior Hernández

Jefferson Lerma

Jhon Lucumí

Deiver Machado

Jhon Stiven Mendoza

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Daniel Muñoz

Edier Ocampo

Juan Camilo Portilla

Juan Fernando Quintero

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Andrés Felipe Román

Johan Romaña

Dávinson Sánchez

Jhon Solis

Sebastián Villa

Luis Suárez

Neicer Villarreal

Kevin Viveros

Luis Díaz

James Rodríguez.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la ausencia de Richard Ríos en esta lista preliminar, lo que ha generado discusión entre los seguidores del equipo nacional, pues se habla de un error del DT al momento de leer el listado.

Colombia ya piensa en el Mundial 2026

Con esta prelista, el cuerpo técnico busca evaluar alternativas y definir la base definitiva para afrontar el reto mundialista. La competencia interna será clave en los próximos meses para ganarse un lugar en la nómina final.