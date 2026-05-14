Selección Colombia entregó lista preliminar para el Mundial 2026: varias sorpresas en los 55 jugadores
La Selección Colombia presentó su lista preliminar de 55 jugadores para el Mundial 2026, con varias sorpresas que han generado debate entre los hinchas.
Noticias RCN
10:21 a. m.
La Selección Colombia comenzó a encaminar su preparación rumbo al Mundial 2026 con la entrega de una lista preliminar de 55 jugadores, revelada este jueves 14 de mayo por el director técnico Néstor Lorenzo.
El combinado nacional debutará en la cita orbital el próximo 17 de junio, y desde ya empiezan a generarse debates por algunas decisiones del cuerpo técnico.
La convocatoria incluye una mezcla de experiencia, juventud y varias sorpresas que no han pasado desapercibidas entre los hinchas. Entre las novedades más comentadas aparece el llamado del arquero de Independiente Santa Fe, Andrés Mosquera Marmolejo, quien recibe una oportunidad importante en el proceso.
También destacan nombres como Sebastián Villa, Jordan Barrera, Edwin Cetré, Junior Hernández, Edier Ocampo y Neicer Villarreal, quienes ingresan como alternativas frescas en la prelista mundialista.
Lista de 55 preconvocados de la Selección Colombia
La nómina completa entregada por el cuerpo técnico es la siguiente:
- Kevin Mier
- Álvaro Montero
- Andrés Mosquera Marmolejo
- David Ospina
- Aldair Quintana
- Camilo Vargas
- Álvaro Angulo
- Jhon Arias
- Santiago Arias
- Yaser Asprilla
- Jordan Barrera
- Wilmar Barrios
- Cristian Borja
- Rafael Santos Borré
- Juan Cabal
- Jamilton Campaz
- Johan Carbonero
- Jorge Carrascal
- Kevin Castaño
- Edwin Cetré
- Jhon Córdoba
- Juan Guillermo Cuadrado
- Carlos Cuesta
- Nelson Deossa
- Willer Ditta
- Jhon Durán
- Carlos Andrés Gómez
- Sebastián Gómez
- Juan Camilo Hernández
- Junior Hernández
- Jefferson Lerma
- Jhon Lucumí
- Deiver Machado
- Jhon Stiven Mendoza
- Yerry Mina
- Johan Mojica
- Yerson Mosquera
- Daniel Muñoz
- Edier Ocampo
- Juan Camilo Portilla
- Juan Fernando Quintero
- Juan Manuel Rengifo
- Johan Rojas
- Andrés Felipe Román
- Johan Romaña
- Dávinson Sánchez
- Jhon Solis
- Sebastián Villa
- Luis Suárez
- Neicer Villarreal
- Kevin Viveros
- Luis Díaz
- James Rodríguez.
Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la ausencia de Richard Ríos en esta lista preliminar, lo que ha generado discusión entre los seguidores del equipo nacional, pues se habla de un error del DT al momento de leer el listado.
Colombia ya piensa en el Mundial 2026
Con esta prelista, el cuerpo técnico busca evaluar alternativas y definir la base definitiva para afrontar el reto mundialista. La competencia interna será clave en los próximos meses para ganarse un lugar en la nómina final.