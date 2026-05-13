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Salud y Bienestar

¿Viaja al Mundial? Autoridades piden vacunarse por brotes en México, EE.UU. y Canadá

A menos de un mes para que se juegue el partido inaugural en la Copa del Mundo, autoridades piden a viajeros reforzar esquemas de vacunación.

Vacunas previo al Mundial
FOTO: Freepik

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
12:00 p. m.
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El 11 de junio de 2026, iniciará oficialmente el primer Mundial de la FIFA con tres países como anfitriones. El partido inaugural será en México, pero habrá actividad durante más de un mes en estadios de Canadá y principalmente de Estados Unidos.

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La Selección Colombia jugará en dos países durante la fase de grupos y se espera que miles de colombianos viajen para acompañar al equipo, pero también a disfrutar de esta cita orbital. Por esta razón, las autoridades de salud hacen un llamado para reforzar los esquemas de vacunación.

¿Qué vacunas necesita para viajar a Estados Unidos, México y Canadá?

De acuerdo a lo manifestado por María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, en estos momentos hay reportes por brotes de sarampión en los tres países anfitriones de la Copa del Mundo y debido a la aglomeración que habrá en los estadios, la recomendación es inmunizarse, advirtiendo que "el riesgo de contagio es importante".

Idealmente deben vacunarse aquellas personas mayores de 30 años que no hayan tenido sarampión en su historia de vida. La vacuna no produce efectos, la tenemos disponible para todos los viajeros y debe aplicarse 15 días antes del viaje.

¿Dónde puede vacunarse contra el sarampión?

La vacuna contra el sarampión sigue disponible de manera gratuita en Colombia durante 2026 a través de hospitales públicos, EPS, IPS y jornadas masivas de vacunación habilitadas por las secretarías de salud.

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En ciudades como Bogotá funcionan más de 200 puntos, incluidos centros comerciales, hospitales y unidades móviles, donde se aplica principalmente la vacuna triple viral (SRP), que también protege contra rubéola y paperas.

Las autoridades sanitarias recomendaron revisar el esquema de vacunación especialmente en niños, viajeros internacionales y personas que no tengan registro de sus dosis. En la mayoría de puntos no se requiere cita previa y solo se solicita el documento de identidad.

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