Alejandro Estrada aseguró su puesto en la semifinal de La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentra en su recta final y todos los habitantes del recinto han manifestado su temor por salir en dicho punto del juego.

Aunque han sido varias las controversias que se han desatado, algunas celebridades aseguraron que cualquier situación puede ocurrir tras observar que Alexa Torres pasó de ser una de las favoritas a quedar por fuera del juego de manera temprana.

Alejandro Estrada reacciona a su logro

No cabe duda de que Estrada ha sido uno de los jugadores más polémicos de la tercera temporada, pues su vínculo con Yuli Ruiz, sus disputas con Valentino, Beba y Mariana y su lazo con Tebi y Alexa han generado que el hombre se haya situado en el centro de todas las discusiones.

Por esto, en las semanas más recientes, el público ha manifestado su preferencia por el hombre, quien también ha manifestado su gratitud ante las distintas cámaras que se encuentran situadas en el recinto.

En las horas más recientes, el público tuvo la oportunidad de deliberar y votar por sus famosos favoritos durante la jornada de nominación. Sin embargo, el resultado fue revelador ya que Estrada logró evitar la votación de sus compañeros y obtener el porcentaje más alto entre los demás.

De esta manera, se convirtió en el segundo participante en ingresar al top 5 de la competencia al estar junto a Beba, quien obtuvo el liderato de la semana. Por esto, en la placa de nominados se encuentra Valentino, Mariana, Juanda Caribe y Tebi Bernal.

RELACIONADO Nicky Jam apareció en Transmilenio y terminó improvisando con un cantante dentro del articulado

Alexa volvió a La Casa de los Famosos

Por otro lado, Tebi Bernal fue testigo de uno de los regresos más esperados ya que Alexa Torres volvió a la casa más famosa del país para sorprender al participante. Su ingreso se dio por medio de un oso gigante de peluche al que la famosa entró para despistar al participante.

La escenografía preparada por el ‘Jefe’ fue evidente, pues Bernal identificó que se podría tratar de la mujer. Efectivamente, esta salió del interior del muñeco por lo que ambos protagonizaron una romántica cena llena de promesas y palabras de amor.