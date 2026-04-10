Alejandro Estrada rompió el silencio tras la expulsión de Eidevin López en La Casa de los Famosos Colombia: esto dijo

Eidevin López fue expulsado de La Casa de los Famosos Colombia 2026 por decisión del público.

En la gala del 9 de abril se revelaron los resultados y el creador de contenido abandonó de inmediato la competencia.

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Todo esto ocurrió después de que tuvo un desacuerdo con Alejandro Estrada y hubo contacto físico e, incluso, empujones.

Sin embargo, los televidentes determinaron que, aunque el actor también estuvo involucrado en la polémica, podía continuar en la 'casa más famosa del país'.

No obstante, a pesar del respaldo de los televidentes, Alejandro Estrada se mostró afectado por lo ocurrido. ¿Cuál fue su reacción?

Esto dijo Alejandro Estrada tras la expulsión de Eidevin López en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Luego del veredicto, Alejandro Estrada le agradeció a Carla Giraldo y, posteriormente, decidió irse a una habitación junto a Tebi Bernal y Alexa Torrex.

En ese espacio, el actor guardó silencio durante unos minutos y se mostró conmovido y 'shockeado' por la situación que se presentó.

Además, en medio de la conversación que comenzó a tener con Tebi y Alexa, afirmó lo siguiente:

"Estoy entendiéndolo porque sí me lo olía. Lo desconozco desde hace 20 días o más, su comportamiento cambió mucho", dijo.

"Y van a seguir pagando varios por culpa del 'capataz'. Yo no cruzo límites", añadió.

¿Qué dijeron Tebi y Alexa tras la reacción de Alejandro Estrada en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Después de que los participantes se enteraron de la expulsión de Eidevin López, Alexa Torrex reflexionó y dijo que la lección estaba aprendida y que nunca más volvería a cruzar los límites.

Mientras tanto, Tebi les pidió a Alejandro y a Alexa que se mantuvieran fuertes y les expresó que es posible que se les comiencen a presentar varias situaciones en contra durante los próximos días.