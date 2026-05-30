"Voy a cumplir": Alejandro Estrada confirmó qué hará con el dinero que ganó en La Casa de los Famosos

Alejandro Estrada se convirtió en el gran ganador de La Casa de los Famosos Colombia al obtener más del 60 % de los votos del público en la gran final.

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El actor logró imponerse frente a Juanda Caribe, Valentino y Tebi Bernal, quien terminó ocupando el cuarto lugar.

Tras recibir el millonario premio y celebrar su triunfo, el participante reveló cuál será el destino de parte del dinero que obtuvo gracias al respaldo de los televidentes.

Alejandro Estrada aseguró que compartirá parte de su premio

Luego de la gala final, Estrada conversó con los micrófonos de RCN y habló sobre una promesa que había mencionado durante su paso por el reality. Según explicó, desde hace varias semanas tenía claro que quería compartir una parte del premio con las personas que estuvieron a su lado durante la competencia.

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Durante la entrevista, el ganador reafirmó su compromiso con quienes considera su principal red de apoyo dentro y fuera de la casa.

"El premio es mío. Como lo dijeron Carla y Marcelo, siempre tuve pensado, desde muy corto momento, para el que se uniera a mí tener un detalle considerable. Lo voy a hacer, voy a cumplir", afirmó.

El actor también destacó la importancia que tuvo su círculo cercano durante el reality. "Ese fue mi grupo de apoyo, y no es fácil en un formato como este llegar solo", expresó, dejando claro que el acompañamiento emocional fue clave para alcanzar la victoria.

Alexa reaccionó a la intención de Alejandro Estrada

Aunque Tebi Bernal todavía no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, Alexa sí reaccionó a las declaraciones del ganador. A través de sus redes sociales, manifestó que no tiene interés en recibir dinero ni beneficios económicos derivados del premio.

La creadora de contenido explicó que, tras leer comentarios ofensivos y mensajes malintencionados en redes, prefiere mantenerse al margen de cualquier polémica relacionada con el dinero. Además, aseguró que valora mucho más la amistad construida durante el programa.

Para Alexa, el verdadero premio fue la experiencia vivida dentro del reality y las relaciones que logró construir. Mientras tanto, Alejandro Estrada mantiene firme su decisión y reiteró que cumplirá la promesa que hizo a quienes lo acompañaron durante esta etapa de su vida.