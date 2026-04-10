Se tomó decisión de último momento en La Casa de los Famosos Colombia 2026 tras la expulsión de Eidevin López

En La Casa de los Famosos Colombia 2026 salió un nuevo participante en la noche del jueves 9 de abril.

Eidevin López, por decisión del público, fue expulsado de la competencia tras el cruce que tuvo con Alejandro Estrada.

El 'jefe' dejó que Colombia tomara la determinación y los seguidores de La Casa de los Famosos Colombia 2026, con el 74.42% de los votos, consideraron que lo ocurrido fue muy grave y que, por el hecho de 'incitar', Eidevin no podía continuar.

Por lo tanto, tras ese desenlace, se tomó una decisión de última hora en La Casa de los Famosos Colombia 2026. ¿Cuál fue?

Eidevin López no se volverá a conectar con La Casa de los Famosos Colombia 2026

En La Casa de los Famosos Colombia 2026 está estipulado que los participantes eliminados se encuentran con Carla Giraldo y Marcelo Cezán al día siguiente y, de manera virtual, tienen una última conexión con los demás habitantes para despedirse y dejarles mensajes.

Sin embargo, en esta ocasión, por el hecho de tratarse de una expulsión, se decidió que no se realizará esa conexión virtual.

"No tendrá rueda de prensa ni vendrá por última vez a conectarse con La Casa de los Famosos. Si no haces prensa es porque el juego te rechazó, el 'jefe' te sacó de la competencia y eso es suficiente para que no goces de ese privilegio", afirmó Roberto Velásquez en el programa '¿Qué hay pa' dañar?'

¿Qué más ocurrió en la última gala de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Antes de que se revelara la decisión tomada por Colombia, Valentino Lázaro tuvo que confesar que era el líder 'invisible'.

Además, se jugó la prueba del robo de salvación entre Juan Carlos Arango, Valentino Lázaro y Alexa Torrex, pero el actor fue el que se quedó con el 'poder'.