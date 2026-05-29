Alejandro Estrada rompió en llanto y dedicó estas palabras tras ganar La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya tiene ganador. Después de varios meses de convivencia, desafíos y votaciones del público, Alejandro Estrada se quedó con el primer lugar del reality y el premio de 400 millones de pesos.

El actor arrasó en la gran final al obtener el 63,87 % de los votos, una cifra que confirmó el amplio respaldo que recibió durante gran parte de la competencia.

Tras conocerse los resultados, Estrada se convirtió en el último participante en permanecer dentro de la casa y fue el encargado de apagar las luces y cerrar las puertas del lugar que se convirtió en su hogar durante los últimos meses.

El emotivo mensaje de Alejandro Estrada tras la victoria

Visiblemente emocionado y entre lágrimas, el actor agradeció a quienes lo acompañaron durante su paso por el programa. Sus primeras palabras estuvieron dirigidas a la producción, al canal y a los miles de colombianos que votaron por él.

"Gracias, jefe, gracias RCN, gracias por darme el mejor momento de mi vida, después del nacimiento de mi hijo. Gracias, Colombia. A todas las personas que comulgaron con mi participación acá, que siguieron detalle a detalle y se conectaron con el zorro".

El mensaje rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde cientos de seguidores celebraron el triunfo de uno de los concursantes más populares de la temporada.

De una historia mediática a campeón del reality

Alejandro Estrada ya era una figura conocida para los televidentes antes de ingresar a esta edición del programa.

Durante la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia fue protagonista indirecto de uno de los momentos más comentados del reality, cuando terminó su relación con Nataly Umaña tras la cercanía de ella con Miguel Melfi.

Luego de participar en MasterChef Celebrity, aceptó la invitación para ingresar a la temporada 2026 y desde el comienzo se perfiló como uno de los favoritos. Finalmente, el respaldo del público quedó reflejado en los resultados de la final:

Alejandro Estrada: 63,87 %

Juanda Caribe: 28,11 %

Valentino: 4,29 %

Tebi: 3,73 %

Con estos números, Estrada escribió su nombre en la historia del reality como el campeón de la edición 2026.