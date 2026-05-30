Bogotá entrará en alerta amarilla hospitalaria por elecciones: ¿qué significa esto?

A pocas horas del inicio de la jornada electoral, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá anunció la declaratoria de alerta amarilla en toda la red hospitalaria de la capital.

La medida cobija a hospitales, clínicas, centros asistenciales públicos y privados, así como a los servicios de ambulancias y atención prehospitalaria, que deberán permanecer en estado de alistamiento especial durante todo el fin de semana.

Según las autoridades sanitarias, la decisión busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud ante eventuales contingencias que puedan afectar a la ciudadanía durante las elecciones.

¿Desde cuándo estará vigente la alerta amarilla?

La Secretaría Distrital de Salud informó que la declaratoria comenzará a regir desde las 6:00 de la tarde del viernes 29 de mayo y permanecerá activa hasta las 6:00 de la tarde del lunes 1 de junio.

No obstante, la entidad aclaró que la medida podrá escalar a alerta naranja o incluso roja dependiendo de las situaciones que lleguen a registrarse durante el fin de semana electoral y de acuerdo con los protocolos establecidos para este tipo de eventos.

¿Por qué se tomó esta decisión y qué significa?

Las autoridades señalaron que el objetivo principal es garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud y asegurar que la red hospitalaria tenga capacidad de respuesta inmediata ante cualquier emergencia.

José Vicente Guzmán, subdirector de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres, aseguró que toda la infraestructura hospitalaria de la ciudad se encuentra coordinada para responder de manera eficiente si la situación lo requiere.

Hacemos un llamado a todos los gerentes y directores de las IPS de la ciudad para dar cumplimiento estricto a las directrices de esta alerta. Es fundamental agilizar la recepción de pacientes en las urgencias, optimizar los tiempos de las ambulancias y mantener canales de comunicación directos y en tiempo real con nuestro Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Toda la capacidad hospitalaria de Bogotá está coordinada y lista para responder con oportunidad y eficiencia si la situación lo requiere.

¿Qué deberán hacer hospitales y clínicas durante la alerta?

Como parte de la medida, todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), tanto públicas como privadas, deberán activar de manera inmediata sus planes de contingencia.

Las directrices establecen que los centros asistenciales deberán poner en marcha el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario, mantener disponibilidad de personal médico y asistencial, y garantizar equipos de relevo en caso de que la demanda aumente o se presenten ausencias inesperadas.

Además, tendrán que asegurar suficientes medicamentos, insumos médicos, combustible y recursos logísticos para atender cualquier eventualidad.

¿Qué pasará con las ambulancias y los servicios de emergencia?

Uno de los principales énfasis de la alerta está relacionado con la operación de ambulancias y la atención prehospitalaria.

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La Secretaría de Salud pidió a las IPS agilizar la recepción de pacientes trasladados por estos vehículos para que puedan reincorporarse rápidamente a las labores de atención y respuesta en la ciudad.

Asimismo, se ordenó garantizar el funcionamiento permanente de los sistemas de referencia y contrarreferencia, que permiten trasladar pacientes entre diferentes centros asistenciales cuando sea necesario.

¿Qué deben hacer las entidades si ocurre alguna novedad?

Las autoridades indicaron que cualquier situación que afecte la prestación normal de los servicios de salud deberá ser reportada de forma inmediata al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).

La intención es mantener monitoreo permanente de la capacidad hospitalaria de la ciudad y reaccionar rápidamente ante cualquier eventualidad.

Asimismo, la Secretaría Distrital de Salud recordó que las personas que requieran atención por una urgencia médica pueden comunicarse con la Línea 137.

Este servicio funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, y será uno de los principales canales de atención durante la jornada electoral.