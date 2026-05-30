Liverpool se quedó sin DT: Arne Slot afuera tras pésima temporada

El ciclo de Arne Slot en Liverpool llegó oficialmente a su final. El entrenador neerlandés dejó su cargo este sábado luego de una temporada decepcionante para el conjunto de Anfield, apenas un año después de haber llevado al club a conquistar la vigésima Premier League de su historia.

La decisión marca un giro importante dentro del proyecto deportivo de los ‘Reds’. Pese al éxito alcanzado en su primera campaña y al respaldo inicial de la afición, los malos resultados del último curso terminaron debilitando su posición hasta hacer inevitable un cambio en el banquillo.

Desde la propiedad del club señalaron que la institución necesita una nueva dirección para seguir evolucionando competitivamente, aunque al mismo tiempo reconocieron los logros y el liderazgo mostrados por el técnico durante su etapa al frente del equipo.

¿Por qué Liverpool decidió terminar el ciclo de Arne Slot?

Los números terminaron jugando un papel decisivo. Liverpool cerró la temporada muy lejos de la pelea por el campeonato inglés, terminando a 25 puntos del Arsenal, nuevo campeón de la Premier League.

El rendimiento resultó todavía más cuestionado si se tiene en cuenta la fuerte inversión realizada por el club durante el último mercado de fichajes. La directiva apostó por una profunda renovación de la plantilla, destinando una cifra récord en incorporaciones con el objetivo de defender el título doméstico y fortalecer sus aspiraciones europeas.

En la Liga de Campeones, aunque el recorrido fue más sólido, el equipo volvió a quedarse detenido en los cuartos de final, siendo eliminado nuevamente por el PSG.

Sin embargo, el desgaste del proyecto no se limitó únicamente a los resultados. La gestión del vestuario también quedó bajo la lupa, especialmente por el manejo del caso Mohamed Salah.

La pérdida de protagonismo del delantero egipcio generó tensión dentro y fuera del club. Salah, uno de los referentes más queridos por la hinchada, protagonizó diferencias públicas con el entrenador antes de abandonar la institución al finalizar la temporada.

¿Quién aparece como favorito para reemplazar al técnico neerlandés?

Con la salida confirmada de Slot, Liverpool ya se mueve en la búsqueda de un nuevo entrenador. Aunque parte de la afición soñaba con la posibilidad de ver a Xabi Alonso en el banquillo de Anfield, ese escenario quedó descartado tras el nuevo rumbo profesional del español.

De acuerdo con diferentes reportes surgidos en Inglaterra, el nombre que gana fuerza en este momento es el de Andoni Iraola.

El técnico español finalizó recientemente su etapa en Bournemouth después de protagonizar una campaña histórica con el club, logrando clasificarlo por primera vez a competiciones europeas.

Además de sus resultados deportivos, Iraola cuenta con un factor adicional que podría jugar a su favor: su antecedente de trabajo con Richard Hughes, actual director deportivo del Liverpool, con quien coincidió previamente en Bournemouth.

Sea quien sea el elegido para asumir el reto, el nuevo entrenador tendrá una tarea compleja: reconstruir la competitividad del equipo y potenciar el rendimiento de las figuras incorporadas recientemente, llamadas a liderar una nueva etapa en uno de los clubes más exigentes del fútbol europeo.