Estos son los momentos más acalorados del debate en La Casa de los Famosos Colombia

La última semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia se encuentra a punto de finalizar y los cuatro finalistas han manifestado su inquietud por saber más detalles sobre la percepción que el público colombiano tiene sobre ellos.

Por esto, como es costumbre, el debate final llegó para generar un razonable encuentro entre todos. Allí los argumentos tuvieron que sobresalir para poder convencer al público colombiano de votar por ellos.

¿Qué pasó en el debate de la tercera temporada?

La periodista Luz Ángela Tobón ingresó a la casa más famosa del país para dirigir la importante dinámica que, sin duda alguna, marcó el destino de los cuatro finalistas para llegar a alcanzar la mayor votación posible.

Las preguntas iniciaron y los participantes dieron a conocer las razones por las que deben convertirse en los próximos ganadores de la temporada. Sin embargo, los desacuerdos no tardaron en aparecer ya que algunos famosos decidieron atacar sus propios argumentos al cuestionarse entre sí la lealtad y sinceridad con la que han jugado.

Este fue el caso de Juanda Caribe, Alejandro Estrada y Tebi Bernal, quienes se enfrentaron al cuestionar las razones por las que estos dos últimos decidieron separarse en la recta final del juego.

Valentino decidió dirigir su discurso hacia la capacidad que tuvo de poder mostrarse como una persona “real” ya que explicó que llegó al recinto con un personaje ficticio. Juanda Caribe exaltó los giros que su propio juego tomó al resaltar que se mostró como una persona con decisión y “convicción”.

Por su parte, Tebi recalcó que, aunque sabe que no es el favorito, su capacidad de demostrar autenticidad lo ha llevado a la final de la temporada. No obstante, reconoció que ha sido “imprudente” por lo que tendrá que enfrentar situaciones adversas al salir de la casa.

Finalmente, Alejandro Estrada recordó el bochornoso acontecimiento con su exesposa durante la primera temporada ya que dicha situación marcó un antes y un después en su vida laboral y personal.

No obstante, mencionó la importancia de convertir los problemas en oportunidades al no tener límites para lograr sus sueños pese a su edad.

Nuevos enfrentamientos en La Casa de los Famosos

Por otro lado, los participantes protagonizaron duros cruces de palabras durante el más reciente debate. Sin embargo, estos no terminaron allí ya que con el regreso de los exjugadores se intensificaron las discusiones entre todos.

Este fue el caso de Manuela y Beba, Sofía y ‘Campanita’, Mariana y Alexa Torres, entre otros. Pero las reacciones no se hicieron esperar ya que Nicolás Arrieta manifestó que, aunque todos protagonizan enfrentamientos, solos los finalistas se llevarán el triunfo y reconocimiento.