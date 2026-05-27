IAB Day 2026: inteligencia artificial, datos y creatividad marcarán el futuro de la publicidad digital en Colombia

IAB Day 2026, el evento más importante de la industria de la publicidad digital en el país, se realizará el 28 y 29 de mayo en Bogotá. La cita reunirá a expertos nacionales e internacionales para analizar cómo la inteligencia artificial, los datos y las nuevas dinámicas de consumo están transformando el ecosistema publicitario.

De acuerdo con cifras presentadas por IAB Colombia, durante 2025 formatos como el branded content y los formatos emergentes crecieron más de un 60%, mientras que el video digital registró un aumento superior al 13%, consolidándose como uno de los segmentos con mayor inversión dentro del mercado publicitario nacional.

La edición de este año será especial porque el evento celebra sus 15 años de trayectoria, consolidándose como un espacio clave para medios, agencias, plataformas y anunciantes interesados en entender hacia dónde avanza la industria digital.

Inteligencia artificial y privacidad, entre los grandes retos del sector

El evento se llevará a cabo en el Cubo de Colsubsidio, en Bogotá, y espera reunir a más de 900 asistentes provenientes de países como México, España, Argentina, Perú, Chile, Italia, Venezuela y Colombia.

La agenda académica estará enfocada en algunos de los temas que hoy marcan el rumbo de la publicidad y el marketing digital, entre ellos la inteligencia artificial como herramienta estratégica, los nuevos centros de poder publicitario, la privacidad e identidad digital, la creatividad disruptiva y los desafíos relacionados con datos y medición.

Paola Restrepo, directora ejecutiva de IAB Colombia, aseguró que la industria atraviesa una transformación profunda impulsada por la tecnología y el análisis de datos.

“Estamos viendo una industria mucho más sofisticada, en la que las decisiones ya no pasan solo por inversión, sino por cómo se integran la tecnología, los datos y la creatividad para generar resultados”, explicó Restrepo.

Además, señaló que el IAB Day busca convertirse en un espacio donde las compañías puedan entender cómo competir en un entorno marcado por la regulación, la inteligencia artificial y los cambios en el comportamiento del consumidor.

Neil Patel y Juan Merodio estarán entre los invitados internacionales

Entre los invitados destacados de esta edición aparecen referentes globales del marketing digital como Neil Patel y Juan Merodio, quienes compartirán su visión sobre el futuro de la industria y las nuevas tendencias en estrategias digitales.

RELACIONADO Los 5 fraudes digitales con IA que azotan a Colombia y cómo detectarlos en 10 segundos

También participarán expertos como Alejandro Prieto, Deb Slabodsky, Natalia Serna, Ana María Molina, Iván Mejía, Pancho González, Andrea Ballesteros, Camilo Plazas y Daniel Valencia, entre otros líderes del sector.

Como parte de la celebración de aniversario, el evento contará además con la presencia del comediante Andrés López, quien aportará una mirada diferente y disruptiva sobre la comunicación y las audiencias.

La edición 2026 tendrá el respaldo de compañías como Mercado Libre, Similarweb, Dynata, Taptap, Depositphotos y MIQ, entre otras organizaciones vinculadas al ecosistema digital.

Las entradas para asistir al IAB Day 2026 ya están disponibles a través de los canales oficiales de IAB Colombia. El acceso incluye participación en las conferencias, espacios de networking, muestra comercial y actividades diseñadas para fortalecer el relacionamiento entre actores de la industria.

Con esta nueva edición, IAB Colombia reafirma su papel como articulador de la industria de la comunicación y la publicidad digital en el país, en un momento en el que el mercado continúa creciendo y adaptándose a las nuevas exigencias tecnológicas y de consumo.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*