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Confirman fecha, lugar y artistas que estarán en el Súper Concierto Feria de Flores 2026

El Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026 ya confirmó su cartel oficial. Vea los artistas que estarán en el evento y cuándo inicia la venta de boletería.

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
07:13 a. m.
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La Feria de las Flores 2026 ya comenzó a calentar motores en Medellín y uno de los anuncios que más expectativa ha generado es el del tradicional Súper Concierto, evento que cada año reúne a miles de personas en una de las noches más importantes de la celebración paisa.

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La cita será el próximo 8 de agosto en el Estadio Atanasio Girardot, escenario que volverá a recibir a grandes figuras de la música nacional e internacional.

La organización confirmó una nómina de artistas que mezcla diferentes géneros y generaciones, apostándole a un espectáculo pensado para todos los públicos. Salsa, vallenato, música popular y regional mexicana harán parte de una noche que promete convertirse nuevamente en uno de los eventos más comentados de la Feria de las Flores.

Artistas confirmados para el Súper Concierto Feria de Flores 2026

Entre los nombres más esperados aparece “Carin León”, cantante mexicano que se ha convertido en uno de los artistas latinos más escuchados de los últimos años gracias a éxitos que dominan plataformas digitales y escenarios internacionales.

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También estará “Silvestre Dangond”, referente del vallenato contemporáneo y uno de los artistas colombianos con mayor convocatoria en el país. A ellos se suma el “Grupo Niche”, considerado una leyenda de la salsa y protagonista de canciones que siguen marcando generaciones.

La nómina también contará con “Luis Alfonso”, una de las figuras más fuertes de la música popular colombiana actualmente, además de “Aria Vega”, artista emergente que poco a poco gana reconocimiento dentro de la escena musical.

Medellín se prepara para una de las noches más esperadas del año

Más allá de los artistas invitados, el Súper Concierto se ha convertido en una tradición dentro de la Feria de las Flores. Cada edición reúne a miles de asistentes que llegan desde diferentes regiones del país para disfrutar del ambiente festivo que caracteriza a Medellín durante agosto.

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El evento será producido por Diomar García Eventos y contará con una producción renovada, buscando ofrecer una experiencia de alto nivel para el público. Además, la venta oficial de boletería comenzará este viernes 29 de mayo a las 10:00 de la mañana a través de Tuboleta.

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