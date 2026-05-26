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¿Qué pasó con el diamante en el diente de Diomedes Díaz? Hijo reveló detalles

El misterio del diente de diamante de Diomedes Díaz. ¿Qué pasó?

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Foto: captura pantalla YouTube NTN24

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
04:17 p. m.
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Diomedes Díaz sigue siendo una de las figuras más recordadas del vallenato en Colombia, incluso más de una década después de su muerte. Entre las muchas historias que rodean al ‘Cacique de La Junta’, hay una que todavía genera curiosidad entre sus seguidores: qué ocurrió con el famoso diamante que llevaba incrustado en uno de sus dientes.

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La pregunta volvió a tomar fuerza este 2026, luego de que uno de sus hijos confirmara públicamente qué pasó realmente con esa lujosa pieza tras la muerte del cantante.

¿Por qué Diomedes Díaz tenía un diamante en el diente?

El diamante se convirtió durante años en uno de los símbolos más reconocidos de Diomedes Díaz. La joya apareció después de que el cantante perdiera uno de sus dientes y decidiera reemplazarlo de una manera extravagante.

Según contó Daniel Zabaleta, odontólogo y sobrino del artista, todo ocurrió luego de una sesión fotográfica en la que a Diomedes no le gustó cómo se veía su sonrisa.

De acuerdo con los relatos conocidos públicamente, Diomedes pagó $45 millones a un dentista para incrustar en ese espacio una piedra de 0,39 quilates, de 4,61 mm por 2,70 mm, importada de la India por un costo de $20 millones por la piedra preciosa.

El intérprete vallenato habría decidido entonces incrustarse un diamante para compensar la ausencia del diente y convertirlo, además, en parte de su imagen pública.

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Con el paso de los años, la pieza terminó convirtiéndose en una marca característica del cantante y en uno de los detalles más recordados por sus seguidores.

¿Qué pasó con el diamante después de la muerte de Diomedes?

La respuesta llegó recientemente de boca de Rafael María Díaz, hijo del artista.

Durante una entrevista en Tropicana, al cantante le preguntaron directamente si era verdad que el diamante había sido retirado del cuerpo de Diomedes antes de su entierro.

Su respuesta sorprendió a muchos fanáticos.

“Sí, eso fue realidad”, confirmó Rafael María, dejando claro que la pieza sí fue retirada tras la muerte del ‘Cacique’.

Creo que la viuda es quien que lo tiene, mencionó.

¿Por qué la historia del diamante de Diomedes sigue generando curiosidad?

Diomedes Díaz no solo dejó un legado musical gigantesco en el vallenato colombiano, también construyó una figura rodeada de anécdotas, excesos y símbolos que aún hoy generan conversación.

El diamante hace parte de esa historia.

Para muchos seguidores, la joya representaba parte de la personalidad extravagante del cantante y de la imagen que construyó durante décadas dentro de la música popular colombiana.

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Mientras sus canciones siguen sonando en fiestas, emisoras y plataformas digitales, historias como esta mantienen vigente la leyenda alrededor de uno de los artistas más influyentes que ha tenido el vallenato.

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